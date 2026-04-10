Україна має перевагу в застосуванні дронів: у ISW пояснили, як Сили оборони використовують це

Українські військові у 2026 році мають перевагу над росіянами у використанні безпілотників. Завдяки цьому, зокрема, вдається проводити контрнаступальні операції.

Навіть у Кремлі визнають, що Сили оборони України краще використовують безпілотники. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

У матеріалі наголошують, що з кінця 2025 року українські сили посилили удари середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили. Це призвело до уповільнення просування РФ та заважає ворожим планам на весняний наступ.

Так, українські війська завдали 41 удару середньої дальності у січні, 61 – у лютому та 115 — у березні 2026 року. Цілями були російські сили та засоби на сході та півдні України, зокрема, неподалік від Донецька.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтверджує, що українські виконують понад 11 000 бойових вильотів на день і завдали ударів по понад 150 000 перевірених цілях лише у березні 2026 року. Це на 50% більше, ніж у лютому 2026 року.

За його даними, за березень було завдано понад 350 ударів середньої дальності, а цілями були — 143 російських логістичних об'єкти та склади, 52 командних пункти та 20 об'єктів нафтогазової та енергетичної інфраструктури.

Водночас росіяни до кінця 2026 року планують збільшити кількість у військах безпілотних систем з 101 до 165,5 тисяч.

Російські воєнкори теж говорять про успіхи України у використанні дронів. Так, вони стверджували, що під час контрнаступальних дій на стику Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини Сили оборони використовували одночасно по 300-400 дронів, розгорнутих на глибину 20 кілометрів.

Водночас аналітики наголошують, що Україна не сама розвинула індустрію безпілотників, але частково зробила це завдяки внеску західних партнерів.

У Кремлі теж говорять про українську перевагу

Один з російських воєнкорів, на якого посилається ISW, стверджує, що міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов повідомив кремлівському диктатору Володимиру Путіну про суттєву перевагу України у війні безпілотників.

Нібито очільник російського Міноборони назвав ситуацію "критичною" для РФ та відзначив, що Україна розробила "нове покоління дронів", яке використовує більш складні системи, яким не можуть протистояти військові Росії.

Серед важливих моментів міністр відзначив цілодобове використання безпілотників, а також те, що їх чути лише тоді, коли вони майже дісталися цілі. При цьому стандартні детектори та засоби РЕБ, які використовують російські війська, неефективні проти безпілотників.

Він звернувся до Путіна з закликом зосередитися на розробці власних систем наступного покоління. Натомість нинішні безпілотники, які Росія купувала за кордоном, більше не є достатньо ефективними на передовій.

Путін визначив розробку технології безпілотників всередині країни як пріоритет на майбутнє.

У ISW нагадали, що саме Бєлоусов був активним ініціатором впровадження БПЛА в російській армії. Однак після обмеження роботи Starlink для російських військових ситуація змінилася.

"Бєлоусов, ймовірно, продовжить спроби поширення нових технологій безпілотників, спрямованих на подолання викликів, спричинених закриттям Starlink та українською технологічною адаптацією, і з часом йому може вдатися ліквідувати нинішню очевидну перевагу українських БпЛА", — припускають в ISW.

Як Україна використовує цю перевагу

Аналітики наголошують, що український наступ на сході став найбільшим успіхом із часів Курської операції та контрнаступу 2023. Він став можливим завдяки ударам по системах ППО Росії та збільшенню перехоплення дронів Росії.

"Дрони-перехоплювачі мають важливе тактичне значення на полі бою, оскільки російські війська покладаються на дрони для зриву української оборони, що, у свою чергу, сприяє просуванню Росії та запобігає просуванню України. Таким чином, частіші перехоплення Україною російських безпілотників сприяють українським контратакам та уповільненню просування Росії. Оборонні успіхи України, адаптація безпілотників та кампанія ударів середньої дальності створюють поглинаючі ефекти, які послаблюють російські сили на передовій", — вважають в ISW.

Про збільшення використання безпілотників раніше говорив і заступник голови Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, контрнаступ росіян на Курщині був можливий завдяки перевазі у повітрі. Однак зараз ситуація інша.

"Зараз співвідношення застосування ударних дронів (front-strike) у нас і у противника дещо інше – це 1,3 до 1 в нашу користь. Тобто ми використовуємо на 30% більше ударних дронів, ніж противник. І це дає свої результати. До того ж добовий відсоток використання дронів на оптоволокні (за всіх наявних проблем з матеріалами, закупівлями, контрактуванням тощо – я впевнений, ви чули про це) серед загальної кількості ударних дронів у нас становить 32%. А у росіян – 24%. Це дозволяє оцінити, який ривок ми зробили протягом року", — відзначав він.

Водночас Паліса визнав, що на деяких ділянках противник все ж зберігає кількісну перевагу у використанні ударних дронів.

Нагадаємо, що Україна з кінця березня завдала серії масованих ударів дронами по об’єктах у глибині Росії, що спричинило масштабні пожежі та руйнування щонайменше у дев’яти регіонах. Більшість уражених цілей пов’язані з нафтовою інфраструктурою, а в окремих атаках могли брати участь сотні БПЛА.

Раніше ми також інформували, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов допускає необхідність переговорів з Росією. Він вважає, що удари по нафтовій інфраструктурі РФ можуть суттєво вплинути на переговорний процес. За його словами, ці удари здатні змінити позицію Росії.