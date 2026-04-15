"Закон джунглів": Сі Цзіньпін уперше публічно прокоментував війну в Ірані

У завуальованій критиці війни в Ірані китайський лідер заявив, що блокада США іранської нафти, що надходить з Ормузької протоки, є "небезпечною і безвідповідальною".

Голова КНР Сі Цзіньпін попередив, що світовий порядок "руйнується", оскільки США посилюють блокаду Ормузької протоки. На зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні він заявив, що "в сучасному світі панує хаос". Його коментарі прозвучали після того, як США заявили про "повну блокаду" протоки в спробі встановити контроль над цим найважливішим водним шляхом, пише Daily Mail.

А під час зустрічі зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Сі Цзіньпін заявив, що світ не може ризикувати поверненням "до закону джунглів". Він жодного разу не згадав Сполучені Штати чи Трампа. Але під час зустрічі з ним він додав, що "для підтримки авторитету міжнародного верховенства права ми не можемо використовувати його, коли це нам вигідно, і відмовлятися від нього, коли це не так".

Це було явне відсилання до президента США, який у січні заявив газеті The New York Times: "Мені не потрібне міжнародне право", додавши: "Я не прагну заподіяти людям шкоду", давши зрозуміти, що сам визначатиме, коли до його дій застосовуватимуться міжнародні правові обмеження.

Міністерство закордонних справ Китаю, відіграючи свою звичну роль посередника між Вашингтоном і Пекіном, зайняло жорсткішу позицію, звинувативши Сполучені Штати в "цілеспрямованій блокаді", яка "тільки поглибить конфронтацію, ескалює напруженість в умовах і без того крихкого перемир'я і ще більше поставить під загрозу безпечний прохід через Ормузьку протоку".

Раніше заявлялося, що китайський танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями США, нібито пройшов Ормузьку протоку, але 15 квітня стало відомо, що він не зумів прорвати американську блокаду суден, що заходять в іранські порти. Судно Rich Starry і його власник, компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co., потрапили під санкції США за зв'язки з Іраном. Зараз танкер середньої вантажопідйомності Rich Starry, що перевозив близько 250 000 барелів метанолу, стоїть на якорі біля берегів Ірану.

Заяви Китаю і Сі Цзіньпіня звучать на тлі підготовки візиту Дональда Трампа до Пекіна. Поїздка має відбутися через чотири тижні. Цей захід замислювався як ретельно спланована і добре організована спроба переосмислити відносини між двома найбільшими економіками світу.

Трамп заявляв, що у нього "хороші" стосунки з Сі Цзіньпінем Фото: The White House

Президент США вже одного разу відкладав поїздку, і представники Білого дому наполягають на тому, що жодних розмов про перенесення поїздки не ведеться, навіть якщо Сполучені Штати, як і раніше, перекривають експорт іранської нафти. Дев'яносто відсотків цього експорту — понад 1,3 мільйона барелів на день — було закуплено Китаєм до початку американської та ізраїльської атаки 28 лютого.

Спочатку китайці відносно спокійно ставилися до військових дій, знаючи, що вантажі, які вже перебувають у морі, і значні запаси аварійних запасів нафти, найімовірніше, дійдуть за адресою. Вони проігнорували вимогу Трампа до Китаю направити військові кораблі для підтримки проходу через Ормузьку протоку. Замість цього вони виступили зі стандартними закликами до обох сторін припинити бойові дії.

Але щойно в понеділок почалася блокада, і перед обличчям перспективи того, що вантажні судна під китайським прапором, деякі з яких укомплектовані китайськими екіпажами, можуть бути розгорнуті ВМС США, тон змінився.

А коли минулого тижня американські розвідувальні агентства отримали інформацію про те, що Китай міг відправити іранцям партію переносних зенітних ракет, то Дональд Трамп почав звично погрожувати ввести "50-відсоткове мито".

"Трамп створив ситуацію, в якій дві його найважливіші цілі перебувають у прямому конфлікті. По-перше, необхідно контролювати і відстежувати всі вантажі, що надходять через протоку, включно з китайськими. А по-друге, він бажає, щоб його візит до Пекіна був явно позитивним", — заявив Курт Кемпбелл, колишній заступник державного секретаря при президенті Джо Байдені.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не збирається відновлювати військову операцію проти Ірану. І впевнений, що війна вже "завершена".

А тим часом Кремль відправив до Китаю на переговори главу МЗС Сергія Лаврова. Очікується, що обговорювати будуть Іран та Україну.