"Закон джунглей": Си Цзиньпин впервые публично прокомментировал войну в Иране

В завуалированной критике войны в Иране китайский лидер заявил, что блокада США иранской нефти, поступающей из Ормузского пролива, является "опасной и безответственной".

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что мировой порядок "разрушается", поскольку США усиливают блокаду Ормузского пролива. На встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине он заявил, что "в современном мире царит хаос". Его комментарии прозвучали после того, как США заявили о "полной блокаде" пролива в попытке установить контроль над этим важнейшим водным путем, пишет Daily Mail.

А во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Си Цзиньпин заявил, что мир не может рисковать возвращением "к закону джунглей". Он ни разу не упомянул Соединенные Штаты или Трампа. Но во время встречи с он добавил, что "для поддержания авторитета международного верховенства права мы не можем использовать его, когда это нам выгодно, и отказываться от него, когда это не так".

Відео дня

Это была явная отсылка к президенту США, который в январе заявил газете The New York Times: "Мне не нужно международное право", добавив: "Я не стремлюсь причинить людям вред", дав понять, что сам будет определять, когда к его действиям будут применяться международные правовые ограничения.

Министерство иностранных дел Китая, играя свою привычную роль посредника между Вашингтоном и Пекином, заняло более жесткую позицию, обвинив Соединенные Штаты в "целенаправленной блокаде", которая "только усугубит конфронтацию, эскалирует напряженность в условиях и без того хрупкого перемирия и еще больше поставит под угрозу безопасный проход через Ормузский пролив".

Важно

Ранее заявлялось, что китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, якобы прошел Ормузский пролив, но 15 апреля стало известно, что он не сумел прорвать американскую блокаду судов, заходящих в иранские порты. Судно Rich Starry и его владелец, компания Shanghai Xuanrun Shipping Co., попали под санкции США за связи с Ираном. Сейчас танкер средней грузоподъемности Rich Starry, перевозивший около 250 000 баррелей метанола, стоит на якоре у берегов Ирана.

Заявления Китая и Си Цзиньпиня звучат на фоне подготовки визита Дональда Трампа в Пекин. Поездка должна состояться через четыре недели. Это мероприятие задумывалось как тщательно спланированная и хорошо организованная попытка переосмыслить отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп заявлял, что у него "хорошие" отношения с Си Цзиньпинем Фото: The White House

Президент США уже однажды откладывал поездку, и представители Белого дома настаивают на том, что никаких разговоров о переносе поездки не ведется, даже если Соединенные Штаты по-прежнему перекрывают экспорт иранской нефти. Девяносто процентов этого экспорта — более 1,3 миллиона баррелей в день — было закуплено Китаем до начала американской и израильской атаки 28 февраля.

Поначалу китайцы относительно спокойно относились к военным действиям, зная, что уже находящиеся в море грузы и внушительные запасы аварийных запасов нефти, скорее всего, дойдут по адресу. Они проигнорировали требование Трампа к Китаю направить военные корабли для поддержания прохода через Ормузский пролив. Вместо этого они выступили со стандартными призывами к обеим сторонам прекратить боевые действия.

Но как только в понедельник началась блокада, и перед лицом перспективы того, что грузовые суда под китайским флагом, некоторые из которых укомплектованы китайскими экипажами, могут быть развернуты ВМС США, тон изменился.

А когда на прошлой неделе американские разведывательные агентства получили информацию о том, что Китай мог отправить иранцам партию переносных зенитных ракет, то Дональд Трамп начал привычно угрожать ввести "50-процентную пошлину".

"Трамп создал ситуацию, в которой две его важнейшие цели находятся в прямом конфликте. Во-первых, необходимо контролировать и отслеживать все грузы, поступающие через пролив, включая китайские. А во-вторых, он желает, чтобы его визит в Пекин был явно позитивным", — заявил Курт Кэмпбелл, бывший заместитель государственного секретаря при президенте Джо Байдене.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не собирается возобновлять военную операцию против Ирана. И уверен, что война уже "завершена".

А тем временем Кремль отправил в Китай на переговоры главу МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что обсуждать будут Иран и Украину.