Лавров прибыл в Китай для переговоров по Ирану и Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай для проведения переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И, где ключевыми темами стали война в Украине и ситуация вокруг Ирана. Стороны также планируют обсудить двусторонние отношения.

По российскому государственному телевидению показали, как Лавров прибывает в Пекин, где, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, сообщило информационное агентство Reuters 14 апреля.

"Ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных вопросов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении МИД России.

Лавров и Ван обсудят двустороннее сотрудничество и сотрудничество на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, G20 и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).

Відео дня

Визит происходит на фоне углубления сотрудничества между Россией и Китаем, которое стороны в 2022 году определяли как партнерство "без ограничений". Такой уровень взаимодействия вызывает беспокойство у США, которые рассматривают сближение Москвы и Пекина как стратегический вызов.

В частности, американская разведка считает, что координация между Россией и Китаем может усиливаться в сферах искусственного интеллекта, космоса, ядерных технологий и в Арктическом регионе.

