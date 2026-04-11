Без гарантий безопасности России конфликт в Украине урегулировать не удастся, — Лавров

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что урегулировать войну в Украине не получится, если не будет гарантий безопасности для России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки остановить конфликт невозможными, если не будут достигнуты эти гарантии безопасности. Его заявление передало российское медиа "Известия" вечером 10 апреля.

Кремлевский чиновник упрекнул лидеров Европейского Союза за то, что они не говорят о гарантиях безопасности для России. Хотя именно от них зависит, будет ли достигнуто завершение конфликта, считает россиянин.

"Никто в Евросоюзе (ЕС) ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому ЕС хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все российское?", — сказал Лавров.

Відео дня

Перед этим глава российского МИД заявлял, что контакты по войне в Украине продолжаются, однако Кремль якобы давно не видел перспектив возобновления диалога. Разговоры продолжаются в "непубличной плоскости", уверял Лавров.

Также чиновник вспомнил о своих разговорах с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Лавров утверждает, что якобы во время них поднимал вопрос положения национальных меньшинств в Украине

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов 10 апреля заявил Bloomberg, что Украина приближается к мирному соглашению с Россией.