Без гарантій безпеки Росії конфлікт в Україні врегулювати не вдасться, — Лавров

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що врегулювати війну в Україні не вийде, якщо не буде гарантій безпеки для Росії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав спроби зупинити конфлікт неможливими, якщо не буде досягнуто цих гарантій безпеки. Його заяву передало російське медіа "Известия" увечері 10 квітня.

Кремлівський посадовець дорікнув лідерам Європейського Союзу за те, що вони не говорять про гарантії безпеки для Росії. Хоча саме від них залежить, чи буде досягнуто завершення конфлікту, вважає росіянин.

"Ніхто в Євросоюзі (ЄС) жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати, але постає питання: а кому ЄС хоче надати ці гарантії? Режиму, який продовжуватиме винищувати все російське?", — сказав Лавров.

Відео дня

Перед цим глава російського МЗС заявляв, що контакти щодо війни в Україні продовжуються, однак Кремль нібито давно не бачив перспектив відновлення діалогу. Розмови тривають у "непублічній площині", запевняв Лавров.

Також посадовець згадав про свої розмови із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Лавров стверджує, що нібито під час них порушував питання становища національних меншин в Україні

Глава Офісу президента України Кирило Буданов 10 квітня заявив Bloomberg, що Україна наближається до мирної угоди з Росією.