Лавров прибув до Китаю для переговорів щодо Ірану та України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Китаю для проведення переговорів із міністром закордонних справ КНР Ван Ї, де ключовими темами стали війна в Україні та ситуація навколо Ірану. Сторони також планують обговорити двосторонні відносини.

По російському державному телебаченню показали, як Лавров прибуває до Пекіна, де, як очікується, проведе переговори із главою МЗС Китаю Ван І, повідомило інформаційне агенство Reuters 14 квітня.

"Очікується ґрунтовний обмін думками щодо низки "гарячих тем" та регіональних питань, включаючи українську кризу та ситуацію на Близькому Сході", – йдеться у заяві МЗС Росії.

Лавров і Ван обговорять двосторонню співпрацю та співпрацю на багатосторонніх форумах, таких як Організація Об'єднаних Націй, БРІКС, Шанхайська організація співробітництва, G20 та Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС).

Візит відбувається на тлі поглиблення співпраці між Росією та Китаєм, яку сторони у 2022 році визначали як партнерство "без обмежень". Такий рівень взаємодії викликає занепокоєння у США, які розглядають зближення Москви і Пекіна як стратегічний виклик.

Зокрема, американська розвідка вважає, що координація між Росією та Китаєм може посилюватися у сферах штучного інтелекту, космосу, ядерних технологій та в Арктичному регіоні.

