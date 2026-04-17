Скандал серед демократів США: ексвіцегубернатор убив дружину і наклав на себе руки

За даними поліції, колишній віцегубернатор штату Вірджинія Джастін Ферфакс, колись висхідна зірка Демократичної партії, чиє перебування на посаді губернатора було затьмарено звинуваченнями в сексуальному насильстві, застрелив свою дружину Серіну Ферфакс у їхньому будинку, а потім наклав на себе руки.

Двоє підлітків, дітей подружжя, перебували в будинку під час стрілянини, повідомив начальник поліції округу Ферфакс Кевін Девіс, зазначивши, що їхній син зателефонував у службу 911 і повідомив, що його мати стікає кров'ю, пише CNN.

Згідно із записами окружного суду округу Ферфакс, Серіна Ферфакс подала на розлучення 18 липня 2025 року, і справа перебуває на розгляді. Відповідно до постанови від 10 квітня, Джастін Ферфакс має з'явитися до суду 21 квітня.

За словами поліції, Джастін Ферфакс, судячи з усього, кілька разів вистрілив у свою дружину в підвалі будинку, після чого піднявся нагору в головну спальню, де застрелився сам. Він додав, що до цього подружжя жило разом в окремих спальнях.

Про стрілянину повідомив син пари, зателефонувавши 911. Він сказав, що чув постріли і сказав, що його мати стікає кров'ю.

"Для дітей це величезна трагедія — втратити обох батьків, і ще більша трагедія, що вони опинилися вдома, коли це сталося. Безумовно, це падіння з п'єдесталу для відносно відомої сім'ї", — сказав Девіс 16 квітня.

За словами Девіса, про дітей піклуються бабусі й дідусі, а також інші члени сім'ї за підтримки відділу по роботі з жертвами злочинів поліцейського управління округу Ферфакс.

У межах шлюборозлучного процесу, що триває, суддя штату Вірджинія раніше розповідав, що в політика-демократа неодноразово виникали проблеми із вживанням алкоголю, і він "замкнувся" у своєму будинку відтоді, як залишив державну службу 2022 року.

Він програв на виборах 2013 року, також його звинувачували в сексуальному насильстві 2019 року.

На момент висунення звинувачень Ферфакс "був висхідною політичною зіркою, який планував балотуватися на пост губернатора", звинувачення поклали край цим планам.

Згодом Ферфакс "сильно зловживав алкоголем і віддалився від сім'ї". Колишній віцегубернатор сидів у своєму кабінеті та будинку і перестав приділяти увагу родині. Він неодноразово допускав прострочення платежів за іпотекою та ігнорував інші рахунки й зобов'язання, а його дружина свідчила, що "щоденне надмірне вживання алкоголю батьком стало нормою".

У 2022 році він купив пістолет. Згідно з документами про розлучення, Серіна і Джастін Ферфакс одружилися в червні 2006 року і мають двох дітей віком 16 і 14 років. Вони розлучилися 1 червня 2024 року, все ще жили в одному будинку, без надії на примирення.

Ферфакс обіймав посаду віцегубернатора за губернатора Вірджинії Ральфа Нортама з 2018 до 2022 року. Він також балотувався на посаду губернатора Вірджинії 2021 року. За словами Девіса, після роботи віцегубернатором він повернувся до юридичної практики, тоді як його дружина працювала стоматологом. Іронічно, але в період свого перебування на посаді віцегубернатора Ферфакс працював над ухваленням законодавства щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї і неодноразово називав це явище "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я національного масштабу".

