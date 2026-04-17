Скандал среди демократов США: экс-вице-губернатор убил жену и покончил с собой

По данным полиции, бывший вице-губернатор штата Вирджиния Джастин Фэрфакс, некогда восходящая звезда Демократической партии, чье пребывание на посту губернатора было омрачено обвинениями в сексуальном насилии, застрелил свою жену Серину Фэрфакс в их доме, а затем покончил с собой.

Двое подростков, детей супругов, находились в доме во время стрельбы, сообщил начальник полиции округа Фэрфакс Кевин Дэвис, отметив, что их сын позвонил в службу 911 и сообщил, что его мать истекает кровью, пишет CNN.

Восходящая звезда Демократической партии США покончил с собой и убил жену

Согласно записям окружного суда округа Фэрфакс, Серина Фэрфакс подала на развод 18 июля 2025 года, и дело находится на рассмотрении . В соответствии с постановлением от 10 апреля, Джастин Фэрфакс должен явиться в суд 21 апреля.

По словам полиции, Джастин Фэрфакс, судя по всему, несколько раз выстрелил в свою жену в подвале дома, после чего поднялся наверх в главную спальню, где застрелился сам. Он добавил, что до этого супруги жили вместе в отдельных спальнях.

Відео дня

О стрельбе сообщил сын пары, позвонив 911. Он сказал, что слышал выстрелы и сказал, что его мать истекает кровью.

"Для детей это огромная трагедия — потерять обоих родителей, и еще большая трагедия, что они оказались дома, когда это произошло. Безусловно, это падение с пьедестала для относительно известной семьи", — сказал Дэвис 16 апреля.

По словам Дэвиса, о детях заботятся бабушки и дедушки, а также другие члены семьи при поддержке отдела по работе с жертвами преступлений полицейского управления округа Фэрфакс.

В рамках продолжающегося бракоразводного процесса судья штата Вирджиния ранее рассказывал, что у политика-демократа неоднократно возникали проблемы с употреблением алкоголя, и он "заперся" в своем доме с тех пор, как покинул государственную службу в 2022 году.

Он проиграл на выборах в 2013 года, также его обвиняли в сексуальном насилии в 2019 году.

На момент выдвижения обвинений Фэрфакс "был восходящей политической звездой, который планировал баллотироваться на пост губернатора", обвинения положили конец этим планам.

Впоследствии Фэрфакс "сильно злоупотреблял алкоголем и отдалился от семьи". Бывший вице-губернатор сидел в своем кабинете и доме и перестал уделять внимание семье. Он неоднократно допускал просрочку платежей по ипотеке и игнорировал другие счета и обязательства, а его жена свидетельствовала, что "ежедневное чрезмерное употребление алкоголя отцом стало нормой".

В 2022 году он купил пистолет. Согласно документам о разводе, Серина и Джастин Фэрфакс поженились в июне 2006 года и имеют двоих детей в возрасте 16 и 14 лет. Они расстались 1 июня 2024 года, все еще жили в одном доме, без надежды без примирение.

Фэрфакс занимал должность вице-губернатора при губернаторе Вирджинии Ральфе Нортаме с 2018 по 2022 год. Он также баллотировался на пост губернатора Вирджинии в 2021 году . По словам Дэвиса, после работы вице-губернатором он вернулся к юридической практике, в то время как его жена работала стоматологом. Иронично, но в период своего пребывания на посту вице-губернатора Фэрфакс работал над принятием законодательства по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия и неоднократно называл это явление "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения национального масштаба".

