Орбан стане главою МЗС Угорщини в уряді Мадяра

Переможець парламентських виборів в Угорщині, голова партії "Тиса" і майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр назвав імена перших семи міністрів у новому уряді.

Уряд, який, як очікується, складатиметься з 16 міністерств, очолять Аніта Орбан як міністерка закордонних справ, Андраш Карман як міністр фінансів та Іштван Капітані як міністр економіки та енергетики, повідомляє EuroNews.

Аніта Орбан, яка стала лідеркою партії "Тиса" з питань зовнішньої політики, у своєму першому інтерв'ю заявила, що має намір зміцнити позиції Угорщини в системі західних альянсів і позбутися залежності від Росії, пише Telex.

Петер Мадяр представив перших сім міністрів у своєму уряді

Майбутній міністр закордонних справ Угорщини вступила в партію "Тиса" 24 січня, і Петер Мадяр одразу ж представив її як нове обличчя угорської дипломатії.

"Я Аніта Орбан, справжня сільська дівчина", — представилася політикиня, яка народилася в Береттьюйфалу.

Кілька тижнів потому вона супроводжувала Петера Мадьяра на Мюнхенській конференції з безпеки, де майбутній прем'єр-міністр також консультувався зі своїми майбутніми європейськими партнерами.

Аніта Орбан: що про неї відомо

Аніта Орбан, яка народилася 1974 року, вважається однією з найвпливовіших фігур в угорському бізнесі як економістка. До приходу в "Тису" вона очолювала відділ зі зв'язків з урядом у Vodafone Global.

Аніта Орбан прийшла в "Тису" в січні 2026-го

На початку своєї кар'єри, після закінчення університету, вона працювала фінансовим контролером у Matáv, а потім переїхала до Сполучених Штатів зі своїм тодішнім чоловіком Крістіаном Орбаном. Вона отримала два ступені магістра історії та дипломатії в Бостоні, а потім 2007 року захистила докторську дисертацію у визнаній на міжнародному рівні Школі права та дипломатії Флетчера.

"Я вважаю, що дипломатія — це не змагання в гучності. Успішна людина — це не та, хто може говорити голосніше за інших, а та, хто позиціонує країну на міжнародній арені в такий спосіб, щоб це сприяло благополуччю і безпеці угорських компаній та угорського народу", — заявила вона.

Аніта Орбан не є родичкою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — у них лише однакові прізвища. Водночас 51-річна політикиня раніше входила до його партії "Фідес", до кола Яноша Мартоні, який обіймав посаду міністра закордонних справ за першого і другого урядів Орбана (1998-2002 і 2010-2014). Він залишив уряд після того, як Віктор Орбан почав зближення з Володимиром Путіним.

Аніта Орбан критикувала непередбачуваність зовнішньої політики тодішнього уряду Угорщини. Вона була серед експертів, які побоювалися, що Росія використовуватиме енергетику як зброю для досягнення своїх геополітичних цілей. Про це вона писала у своїй книжці "Влада, енергія і новий російський імперіалізм", опублікованій англійською мовою 2008 року і презентованій тоді у Вашингтоні. У ній авторка розмірковувала про використання Росією залежності ЄС від нафти і природного газу.

Під час передвиборчої кампанії вона критикувала уряд Віктора Орбана за його прихильність до Сходу.

"Ми накладаємо вето не в національних інтересах, а в інтересах олігархічної або третьої сторони. Із цим покінчено. Ми хочемо бути не палицею в колесі, а спицею...Ми повинні сказати, що тут Росія — агресор, а Україна — жертва", — заявила Орбан.

Нагадаємо, між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та майбутньою очільницею МЗС Угорщини в уряді Петера Мадяра Анітою Орбан уже відбувся "дипломатичний сигнал".

Після перемоги опозиції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав рекомендації українським громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, де прем'єр-міністр Віктор Орбан проводив антиукраїнську політику.