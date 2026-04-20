Орбан станет главой МИД Венгрии в правительстве Мадьяра

Победитель парламентских выборов в Венгрии, глава партии "Тиса" и будущий премьер-министр Петер Мадьяр назвал имена первых семи министров в новом правительстве.

Правительство, которое, как ожидается, будет состоять из 16 министерств, возглавят Анита Орбан как министр иностранных дел, Андраш Карман как министр финансов и Иштван Капитани как министр экономики и энергетики, сообщает EuroNews.

Анита Орбан, которая стала лидером партии "Тиса" по вопросам внешней политики, в своем первом интервью заявила, что намерена укрепить позиции Венгрии в системе западных альянсов и избавиться от зависимости от России, пишет Telex.

Петер Мадьяр представил первых семь министров в своем правительстве

Будущий министр иностранных дел Венгрии вступила в партию "Тиса" 24 января, и Петер Мадьяр сразу же представил ее как новое лицо венгерской дипломатии.

"Я Анита Орбан, настоящая деревенская девушка", — представилась политик, которая родилась в Береттьюйфалу.

Несколько недель спустя она сопровождала Петера Мадьяра на Мюнхенской конференции по безопасности, где будущий премьер-министр также консультировался со своими будущими европейскими партнерами.

Анита Орбан: что о ней известно

Анита Орбан, которая родилась в 1974 году, считается одной из самых влиятельных фигур в венгерском бизнесе как экономист. До прихода в "Тису" она возглавляла отдел по связям с правительством в Vodafone Global.

Анита Орбан пришла в "Тису" в январе 2026-го

В начале своей карьеры, после окончания университета, она работала финансовым контролером в Matáv, а затем переехала в Соединенные Штаты со своим тогдашним мужем Кристианом Орбаном. Она получила две степени магистра истории и дипломатии в Бостоне, а затем в 2007 году защитила докторскую диссертацию в признанной на международном уровне Школе права и дипломатии Флетчера.

"Я считаю, что дипломатия — это не соревнование в громкости. Успешный человек — это не тот, кто может говорить громче других, а тот, кто позиционирует страну на международной арене таким образом, чтобы это способствовало благополучию и безопасности венгерских компаний и венгерского народа", — заявила она.

Анита Орбан не является родственницей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — у них только одинаковые фамилии. В то же время 51-летняя политик ранее входила в его партию "Фидес", в круг Яноша Мартони, который занимал должность министра иностранных дел при первом и втором правительствах Орбана (1998-2002 и 2010-2014). Он покинул правительство после того, как Виктор Орбан начал сближение с Владимиром Путиным.

Анита Орбан критиковала непредсказуемость внешней политики тогдашнего правительства Венгрии. Она была среди экспертов, которые опасались, что Россия будет использовать энергетику как оружие для достижения своих геополитических целей. Об этом она писала в своей книге "Власть, энергия и новый российский империализм", опубликованной на английском языке в 2008 году и представленной тогда в Вашингтоне. В ней автор размышляла об использовании Россией зависимости ЕС от нефти и природного газа.

Во время предвыборной кампании она критиковала правительство Виктора Орбана за его приверженность к Востоку.

"Мы накладываем вето не в национальных интересах, а в интересах олигархической или третьей стороны. С этим покончено. Мы хотим быть не палкой в колесе, а спицей... Мы должны сказать, что здесь Россия — агрессор, а Украина — жертва", — заявила Орбан.

Напомним, между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и будущей главой МИД Венгрии в правительстве Петера Мадьяра Анитой Орбан уже состоялся "дипломатический сигнал".

После победы оппозиции министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал рекомендации украинским гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, где премьер-министр Виктор Орбан проводил антиукраинскую политику.