"Позитивные нарративы": Сибига уже контактировал с будущей главой МИД Венгрии

Между Украиной и новым премьером Венгрии Петером Мадьяром официальных контактов не было. Но Киев уже направил стране дипломатический сигнал.

Между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и будущим министром МИД Венгрии в правительстве Петера Мадьяра Анитой Орбан уже состоялся "дипломатический сигнал". Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

По его словам, некоторые вещи должны отстояться "протокольно" и "дипломатично", впрочем дипломат сообщил, что между Сибигой и Орбаном уже состоялся контакт между двумя министрами иностранных дел, во время которого стороны обменялись "приветствиями" и "положительными нарративами".

О контактах новой власти Венгрии с Украиной Федор Шандор рассказывает с 04:07 по 05:45

И уже после того, как глава венгерской оппозиции займет кресло премьер-министра, между странами состоится официальный диалог, — отметил Федор Шандор.

Открыто украинская и венгерская стороны будут говорить не раньше 11 мая, ведь именно тогда во время заседания новоизбранного парламента венгерская избирательная комиссия объявит официальные результаты выборов.

"Поэтому официально венгерская сторона и украинская сторона будут говорить, очевидно, 11-12 мая", — отметил посол.

Напомним, в марте МИД посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности обеспечения безопасности "на фоне произвола венгерских властей". Это произошло после того, как в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка", которые перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

После победы оппозиции министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал рекомендации украинским гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, где премьер-министр Виктор Орбан проводил антиукраинскую политику.

Фокус также писал, что венгерская политика сейчас входит в фазу переформатирования системы Виктора Орбана. В то же время эксперты предостерегают, что быстрого потепления отношений с Украиной ожидать не стоит.