"Позитивні наративи": Сибіга вже контактував з майбутньою главою МЗС Угорщини

Між Україною та новим прем'єром Угорщини Петером Мадяром офіційних контактів не було. Але Київ вже надіслав країні дипломатичний сигнал.

Між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та майбутньою міністеркою МЗС Угорщини в уряді Петера Мадяра Анітою Орбан вже відбувся "дипломатичний сигнал". Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів посол України в Угорщині Федір Шандор.

За його словами, деякі речі мусять відстоятися "протокольно" та "дипломатично", утім дипломат поінформував, що між між Сибігою та Орбан уже відбувся контакт між двома міністрами зовнішніх справ, під час якого сторони обмінялися "привітаннями" і "позитивними наративами".

Про контакти нової влади Угорщини з Україною Федір Шандор розповідає з 04:07 по 05:45

І вже після того, як очільник угорської опозиції посяде крісло прем'єр-міністра, між країнами відбудеться офіційний діалог, — зазначив Федір Шандор.

Відео дня

Важливо

Відкрито українська та угорська сторони говоритимуть не раніше 11 травня, адже саме тоді під час засідання новообраного парламенту угорська виборча комісія оголосить офіційні результати виборів.

"Тож офіційно угорська сторона і українська сторона говоритимуть, очевидно, 11-12 травня", – зазначив посол.

Нагадаємо, у березні МЗС порадило українцям утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантування безпеки "на тлі свавільних дій угорської влади". Це сталося після того, як в Угорщині затримали сімох співробітників "Ощадбанку", які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Після перемоги опозиції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав рекомендації українським громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, де прем'єр-міністр Віктор Орбан провадив антиукраїнську політику.

Фокус також писав, що угорська політика нині входить у фазу переформатування системи Віктора Орбана. Вожночас експерти застерігають, що швидкого потепління відносин з Україною очікувати не варто.