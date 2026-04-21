13 поранених, один убитий: чоловік розстріляв туристів з вершини піраміди Місяця в Мексиці (відео)

Інцидент стався в археологічному парку Теотіуакан, популярному серед туристів. Відомо, що всі постраждалі — іноземці, туристи з Росії, Канади, США та інших країн.

Чоловік, якого вже впізнали, як 27-річного Хуліо Сесара Хассо Раміреса з Мехіко, озброївшись ножем і пістолетом, виліз на першу сходинку піраміди майя і почав стріляти по натовпу туристів, повідомляє Excelsior.

Чоловік розстріляв туристів біля піраміди Місяця

13 осіб дістали травми: хтось від куль, а хтось від падінь із піраміди. Туристка з Канади загинула. Унаслідок нападу кілька людей дістали поранення, зокрема туристи з Колумбії, Канади, Росії та Нідерландів. Сам стрілець наклав на себе руки. Мотиви його вчинку невідомі. Але місцева поліція вже повідомила, що на ньому була футболка з написом "відключись і самознищись", а також зображення, створене за допомогою штучного інтелекту.

Але на фото з місця події видно, що на ньому була маска і картата сорочка.

На відео, поширюваному в соціальних мережах, видно, як жінка кричить: "Викличте поліцію!" на тлі стрілянини.

Після нападу державна та муніципальна влада почала масштабну операцію із забезпечення безпеки.

У пошуках інших можливих нападників беруть участь Національна гвардія, армія, поліція штату і муніципальні агенти.

Археологічний об'єкт було евакуйовано і закрито для туризму. За кілька хвилин прибули співробітники Генеральної прокуратури штату Мехіко та експерти-криміналісти.

Піраміда Місяця в Теотіуакані, як і раніше, оточена, і фахівці працюють на місці події.

Мета розслідування — встановити причини нападу і з'ясувати, як нападнику вдалося пронести вогнепальну зброю, незважаючи на контрольно-пропускні пункти на головному вході.

