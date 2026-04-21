13 раненых, один убитый: мужчина расстрелял туристов с вершины пирамиды Луны в Мексике (видео)

Инцидент произошел в археологическом парке Теотиуакан, популярном среди туристов. Известно, что все пострадавшие – иностранцы, туристы из России, Канады, США и других стран.

Мужчина, которого уже опознали, как 27-летнего Хулио Сесара Хассо Рамиреса из Мехико, вооружившись ножом и пистолетом, взобрался на первую ступень пирамиды майя и начал стрелять по толпе туристов, сообщает Excelsior.

Мужчина расстрелял туристов у пирамиды Луны

13 человек получили травмы: кто-то от пуль, а кто-то от падений с пирамиды. Туристка из Канады погибла. В результате нападения несколько человек получили ранения, в том числе туристы из Колумбии, Канады, России и Нидерландов. Сам стрелок покончил с собой. Мотивы его поступка неизвестны. Но местная полиция уже сообщила, что на нем была футболка с надписью "отключись и самоуничтожся", а также изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Відео дня

Но на фото с места происшествия видно, что на нем была маска и клетчатая рубашка.

На видео, распространяемом в социальных сетях, видно, как женщина кричит: "Вызовите полицию!" на фоне стрельбы.

После нападения государственные и муниципальные власти начали масштабную операцию по обеспечению безопасности.

В поисках других возможных нападавших участвуют Национальная гвардия, армия, полиция штата и муниципальные агенты.

Археологический объект был эвакуирован и закрыт для туризма. Через несколько минут прибыли сотрудники Генеральной прокуратуры штата Мехико и эксперты-криминалисты.

Пирамида Луны в Теотиуакане по-прежнему оцеплена, и специалисты работают на месте происшествия.

Цель расследования — установить причины нападения и выяснить, как нападавшему удалось пронести огнестрельное оружие, несмотря на контрольно-пропускные пункты на главном входе.

