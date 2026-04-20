Мужчина, который расстрелял 8 детей в США, оказался военным ветераном: СМИ узнали подробности

В городе Шривпорт штата Луизиана в США мужчина застрелил восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет и ранил еще двух человек. Незадолго до преступления он выложил сообщение в сети с одной из своих дочерей.

Стрелок был идентифицирован как 31-летний ветеран армии Шамар Элкинс. Об этом рассказало издание The New York Post.

Элкинс устроил по трем адресам в Шривпорте вскоре после 6 утра по местному времени. Жертвами стали трое мальчиков и пять девочек. Он также выстрелил двум женщинам в голову; состояние одной из них оценивается как критическое.

Впоследствии стрелка преследовала полиция, которая в итоге ликвидировала его перед въездом в соседний город.

Как выяснили впоследствии журналисты, Элкинс в Facebook опубликовал фотографию, на которой он запечатлен со своей старшей дочерью, которая ела бургер в субботу, за несколько часов до инцидента.

Відео дня

"Лол!!!! Взяв старшую на небольшое свидание 1 на 1, пришлось ее хорошенько унять, ух-ух", — такими словами преступник подписал фотографию со своим ребенком.

Элкинс незадолго до преступления выкладывал сообщение с дочерью в сети

Издание AP News сообщило, что Шамар Элкинс и его жена были на грани развода и должны были предстать перед судом в ближайшие дни. Пара якобы спорила перед разводом. Полиция, предварительно, называет именно семейный конфликт причиной трагедии.

Как удалось установить, в марте 2019 года, через три года после завершения службы, Элкинс был арестован по обвинению в незаконном использовании оружия и ношении огнестрельного оружия на территории школы. В октябре того же года он признал себя виновным в незаконном владении оружием и был приговорен к 18 месяцам условного срока.

Американские СМИ назвали этот случай самым трагическим, произошедшим в США за последние два года.

