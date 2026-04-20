Чоловік, який розстріляв 8 дітей у США, виявився військовим ветераном: ЗМІ дізналися подробиці

У місті Шривпорт штату Луїзіана у США чоловік застрелив вісім дітей віком від 1 до 14 років та поранив ще двох людей. Незадовго до злочину він виклав допис у мережі з однією зі своїх доньок.

Стрілець був ідентифікований як 31-річний ветеран армії Шамар Елкінс. Про це розповіло видання The New York Post.

Елкінс влаштував за трьома адресами у Шривпорті незадовго після 6-ї ранку за місцевих часом. Жертвами стали троє хлопчиків та п'ять дівчаток. Він також вистрілив двом жінкам у голову; стан однієї з них оцінюють як критичний.

Згодом стрільця переслідувала поліція, яка у підсумку ліквідувала його перед в'їздом до сусіднього міста.

Як з'ясували згодом журналісти, Елкінс у Facebook опублікував фотографію, на якій він зображений зі своєю старшою донькою, яка їла бургер у суботу, за кілька годин до інциденту.

"Лол!!!! Взявши старшу на невелике побачення 1 на 1, довелося її добряче вгамувати, ух-ух", — такими словами злочинець підписав фотографію зі своєю дитиною.

Елкінс незадовго до злочину викладав допис із донькою у мережі

Видання AP News повідомило, що Шамар Елкінс та його дружина були на межі розлучення і мали постати перед судом найближчими днями. Пара нібито сперечалася перед розлученням. Поліція, попередньо, називає саме сімейний конфлікт причиною трагедії.

Як вдалося встановити, у березні 2019 року, через три роки після завершення служби, Елкінс був заарештований за звинуваченням у незаконному використанні зброї та носінні вогнепальної зброї на території школи. У жовтні того ж року він визнав себе винним у незаконному володінні зброєю і був засуджений до 18 місяців умовного терміну.

Американські ЗМІ назвали цей випадок найтрагічнішим, що стався у США упродовж останніх двох років.

Нагадаємо, 19 квітня у Чернігові сталася стрілянина: невідомі відкрили вогонь посеред вулиці.

Також 18 квітня Фокус відтворив хронологію подій теракту, який стався у Києві.