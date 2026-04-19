Через добу після Києва: в Чернігові невідомі влаштували стрілянину (фото, відео)

У середмісті Чернігова невідомі відкрили вогонь зі зброї посеред вулиці, але згодом поліція негайно затримала стрільця. Факт арешту нападника підтвердили місцеві правоохоронці, наразі шукають ще одного причетного.

Наразі відомо, що інцидент стався у центрі міста, однак правоохоронці швидко нейтралізували нападника. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Згодом поліція Чернігівської області в своєму Facebook підтвердила факт затримання невідомого стрільця. У нього виявили та вилучили стартовий пістолет на місці події.

"Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується. Постраждалих немає", — повідомляють правоохоронці Чернігівщини.

Згодом у мережі з'явилися кадри, де заявляється про наявність одного із стрільців на вулиці Градецькій у Чернігові. Невідомий йшов вулицею зі зброєю, а другий чоловік намагався його зупинити.

За інформацією місцевих ЗМІ, нападників орієнтовно було двоє. Тривають пошуки другого причетного до стрілянини в середмісті Чернігова, та правоохоронці наразі не коментують цієї інформації.

