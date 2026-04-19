Через сутки после Киева: в Чернигове неизвестные устроили стрельбу (фото, видео)

В центре Чернигова неизвестные открыли огонь из оружия посреди улицы, но впоследствии полиция немедленно задержала стрелка. Факт ареста нападающего подтвердили местные правоохранители, сейчас ищут еще одного причастного.

Известно, что инцидент произошел в центре города, однако правоохранители быстро нейтрализовали нападавшего. Об этом сообщают местные паблики.

Впоследствии полиция Черниговской области в своем Facebook подтвердила факт задержания неизвестного стрелка. У него обнаружили и изъяли стартовый пистолет на месте происшествия.

"Информация о стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет", — сообщают правоохранители Черниговщины.

Впоследствии в сети появились кадры, где заявляется о наличии одного из стрелков на улице Градецкой в Чернигове. Неизвестный шел по улице с оружием, а второй мужчина пытался его остановить.

По информации местных СМИ, нападающих ориентировочно было двое. Продолжаются поиски второго причастного к стрельбе в центре Чернигова, но правоохранители пока не комментируют эту информацию.

Ранее Фокус сообщал, что правоохранители открыли производство из-за бездействия копов. В офисе Генпрокурора указывают, что побег полицейских с места происшествия будет квалифицирован как служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям.

Впоследствии стало известно, что из-за стрельбы в Киеве подал в отставку Евгений Жуков. Таким образом, очевидно, он отреагировал на действия своих подчиненных во время теракта в Киеве 18 апреля.