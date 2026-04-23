Загадка зниклих і загиблих учених у США: до списку додався ядерник із NASA

Загибель 29-річного інженера-ядерника Джошуа Леблана, який згорів у власному автомобілі Tesla торік, знову опинилася в центрі уваги на тлі зростання кількості нез'ясовних смертей і зникнень учених у США.

Загалом повідомляється про 11 загадкових смертей і зникнень учених у різних штатах. Смерть Джошуа Леблана здавалася загадковою ще 2025 року, але ретельного розслідування не проводилося. Його електрокар згорів вщент, а впізнати вченого-ядерника з NASA змогли тільки через кілька днів, пише Daily Mail.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, 22 липня 2025 року в Гантсвіллі, штат Алабама, в уламках його автомобіля Tesla Model 3 2021 року випуску було виявлено останки 29-річного Джошуа Леблана, обгорілі до невпізнання. Автомобіль врізався в дерева і загорівся.

Його сім'я повідомила про його зникнення о 4:32 ранку того самого дня, але його обгорілий автомобіль був знайдений тільки о 14:45.

Джошуа Леблан загинув за загадкових обставин Фото: Facebook

Влада змогла відстежити пересування Леблана, використовуючи записи із системи Sentry Mode його Tesla, які засвідчили, що вранці в день його смерті автомобіль простояв в аеропорту Хантсвілла майже чотири години. Тіло інженера доправили в Департамент судової медицини штату Алабама, де через тяжкість опіків знадобилося три дні для ідентифікації особи.

Члени сім'ї заявили, що раптова поїздка не була запланована, і стверджували, що для Джошуа було невластиво так зникати. Вони наполягали, що Джошуа могли викрасти з дому, оскільки він залишив гаманець і телефон.

Бріттані Фокс, подруга Леблана, повідомила Daily Mail, що ні вона, ні його сім'я не отримували жодних повідомлень від влади з приводу розслідувань після аварії.

Згідно зі сторінкою Леблана в LinkedIn, він почав працювати інженером-електриком у галузі аерокосмічних технологій у NASA в жовтні 2019 року.

Інженери-електрики, які працюють у підрозділі аерокосмічних технологій (AST) NASA, проєктують, розробляють і тестують апаратне та програмне забезпечення, що використовується в космічних апаратах, супутниках і наземних системах підтримки.

Фахівці в цій галузі також відіграють ключову роль у розробці нових технологій, включно з ядерними руховими установками, які використовуються в місіях у дальній космос, і в ініціативах агентства з дослідження космосу (від Місяця до Марса).

Сім'я заявляла, що в історії загибелі Джошуа Леблана багато прогалин і вони мають намір розкрити правду.

У США пропадають і помирають науковці — що відомо

Смерть Леблана знову привернула увагу громадськості на тлі зростання кількості нез'ясовних смертей і зникнень учених зі США.

У понеділок законодавці надіслали листи до Пентагону, ФБР, NASA і Міністерства енергетики, вимагаючи проведення масштабного розслідування загадкових зникнень і смертей десятка провідних американських учених, посилаючись на національну безпеку.

Зниклі та загиблі вчені були зірками у своїх вчених сферах

Останніми роками кілька людей, пов'язаних із NASA, ядерними дослідженнями, аерокосмічними програмами та оборонною промисловістю, зникли або загинули за загадкових обставин. Деякі спостерігачі вказують на їхній доступ до секретних проєктів як на причину підвищеної уваги до цих справ.

Серед них — учена Емі Ескрідж, яка до своєї смерті займалася дослідженнями в галузі антигравітаційних технологій. Ескрідж було 34 роки, коли вона, імовірно, наклала на себе руки, вистріливши собі в голову 11 червня 2022 року в Гантсвіллі, штат Алабама, у тому самому місті, де пізніше помер ЛеБлан.

Дослідники, пов'язані з NASA, Майкл Девід Хікс і Френк Майвальд, обидва працювали у відділі реактивного руху лабораторії в Каліфорнії, також померли в останні роки.

Гікс помер 2023 року у віці 59 років, раніше взявши участь у місії NASA DART, проєкті, покликаному перевірити, чи зможуть люди відхиляти потенційно небезпечні астероїди.

61-річний Майвальд до своєї смерті 2024 року був провідним дослідником технологій, покликаних допомогти майбутнім місіям виявляти ознаки життя за межами Землі.

В іншому випадку, 17 березня 2026 року в озері в штаті Массачусетс був знайдений мертвим дослідник фармацевтичної галузі Джейсон Томас, який працював над методами лікування раку в компанії Novartis.

Генерал Вільям Ніл Маккасланд, який раніше очолював Дослідницьку лабораторію ВПС, зник, поїхавши кататися на велосипеді.

Співробітники ядерних дослідницьких центрів Стівен Гарсія, 48 років, Ентоні Чавес, 78 років, Мелісса Касіас, 53 роки, і вчена NASA Моніка Реза, 60 років, були пов'язані з проєктами, що стосуються керівництва Маккасланда.

Тим часом, 15 грудня 2025 року у своєму будинку в передмісті Бостона Брукліні застрелили 47-річного фізика Нуно Лурейро. Влада впізнала ймовірного стрільця як Клаудіо Невеша Валенте, колишнього однокурсника з Португалії.

67-річного астрофізика Карла Гріллмейра також смертельно поранили пострілом у своєму будинку в Каліфорнії 16 лютого 2026 року після нападу на ґанку свого будинку приблизно о 6-й ранку за місцевим часом.

Раніше Кріс Свекер, який 24 роки був заступником голови ФБР, розповів, що за зникненнями вчених можуть стояти іноземні держави. І впевнений, що якщо ці зникнення пов'язані між собою, то кілька іноземних держав можуть нести відповідальність за викрадення, шантаж, тортури та навіть вбивства ключових осіб з метою отримання секретів національної безпеки Америки.

При цьому в Білому домі заявили, що тільки "ймовірно" розглянуть це питання. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що ще не розмовляла з відповідними установами з цього приводу. І неясно, чи вважатиме адміністрація Дональда Трампа достатньо важливими ці справи для дослідження.