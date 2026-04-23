Загадка исчезнувших и погибших ученых в США: к списку добавился ядерщик из NASA

Гибель 29-летнего инженера-ядерщика Джошуа Леблана, который сгорел в собственном автомобиле Tesla в прошлом году, снова оказалась в центре внимания на фоне растущего числа необъяснимых смертей и исчезновений ученых в США.

Всего сообщается об 11 загадочных смертях и исчезновениях ученых в разных штатах. Смерть Джошуа Леблана казалась загадочной еще в 2025 году, но тщательного расследования не проводилось. Его электрокар сгорел дотла, а опознать ученого-ядерщика из NASA смогли только через несколько дней, пишет Daily Mail.

Согласно сообщениям местных СМИ, 22 июля 2025 года в Хантсвилле, штат Алабама , в обломках его автомобиля Tesla Model 3 2021 года выпуска были обнаружены останки 29-летнего Джошуа Леблана, обгоревшие до неузнаваемости. Автомобиль врезался в деревья и загорелся.

Его семья сообщила о его пропаже в 4:32 утра того же дня, но его обгоревший автомобиль был найден только в 14:45.

Джошуа Леблан погиб при загадочных обстоятельствах Фото: Facebook

Власти смогли отследить передвижения Леблана, используя записи из системы Sentry Mode его Tesla, которые показали, что утром в день его смерти автомобиль простоял в аэропорту Хантсвилла почти четыре часа. Тело инженера было доставлено в Департамент судебной медицины штата Алабама, где из-за тяжести ожогов потребовалось три дня для идентификации личности.

Члены семьи заявили, что внезапная поездка не была запланирована, и утверждали, что для Джошуа было несвойственно так исчезать. Они настаивали, что Джошуа могли похитить из дома, так как он оставил бумажник и телефон.

Бриттани Фокс, подруга Леблана, сообщила Daily Mail, что ни она, ни его семья не получали никаких уведомлений от властей по поводу расследований после аварии.

Согласно странице Леблана в LinkedIn, он начал работать инженером-электриком в области аэрокосмических технологий в NASA в октябре 2019 года.

Инженеры-электрики, работающие в подразделении аэрокосмических технологий (AST) NASA, проектируют, разрабатывают и тестируют аппаратное и программное обеспечение, используемое в космических аппаратах, спутниках и наземных системах поддержки.

Специалисты в этой области также играют ключевую роль в разработке новых технологий, включая ядерные двигательные установки, используемые в миссиях в дальний космос, и в инициативах агентства по исследованию космоса (от Луны до Марса).

Семья заявляла, что в истории гибели Джошуа Леблана много пробелов и они намерены раскрыть правду.

В США пропадают и умирают ученые – что известно

Смерть Леблана вновь привлекла внимание общественности на фоне растущего числа необъяснимых смертей и исчезновений ученых из США.

В понедельник законодатели направили письма в Пентагон, ФБР, NASA и Министерство энергетики, требуя проведения масштабного расследования загадочных исчезновений и смертей десятка ведущих американских ученых, ссылаясь на национальную безопасность.

Пропавшие и погибшие ученые были звездами в своих ученых сферах

В последние годы несколько человек, связанных с NASA, ядерными исследованиями, аэрокосмическими программами и оборонной промышленностью, исчезли или погибли при загадочных обстоятельствах. Некоторые наблюдатели указывают на их доступ к секретным проектам как на причину повышенного внимания к этим делам.

Среди них — ученая Эми Эскридж, которая до своей смерти занималась исследованиями в области антигравитационных технологий. Эскридж было 34 года, когда она, предположительно, покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову 11 июня 2022 года в Хантсвилле, штат Алабама, в том же городе, где позже скончался ЛеБлан.

Исследователи, связанные с NASA, Майкл Дэвид Хикс и Фрэнк Майвальд, оба работавшие в отделе реактивного движения лаборатории в Калифорнии, также скончалась в последние годы.

Хикс умер в 2023 году в возрасте 59 лет, ранее приняв участие в миссии NASA DART, проекте, призванном проверить, смогут ли люди отклонять потенциально опасные астероиды.

61-летний Майвальд до своей смерти в 2024 году был ведущим исследователем технологий, призванных помочь будущим миссиям обнаруживать признаки жизни за пределами Земли.

В другом случае, 17 марта 2026 года в озере в штате Массачусетс был найден мертвым исследователь фармацевтической отрасли Джейсон Томас, работавший над методами лечения рака в компании Novartis.

Генерал Уильям Нил Маккасланд, ранее возглавлявший Исследовательскую лабораторию ВВС, исчез, поехав кататься на велосипеде.

Сотрудники ядерных исследовательских центров Стивен Гарсия, 48 лет, Энтони Чавес, 78 лет, Мелисса Касиас, 53 года, и ученая NASA Моника Реза, 60 лет, были связаны с проектами, имеющими отношение к руководству Маккасланда.

Тем временем, 15 декабря 2025 года в своем доме в пригороде Бостона Бруклине был застрелен 47-летний физик Нуно Лурейро. Власти опознали предполагаемого стрелка как Клаудио Невеша Валенте, бывшего однокурсника из Португалии.

67-летний астрофизик Карл Гриллмэйр также был смертельно ранен выстрелом в своем доме в Калифорнии 16 февраля 2026 года после нападения на крыльце своего дома примерно в 6 утра по местному времени.

Ранее Крис Свекер, который 24 года был заместителем главы ФБР, рассказал, что за исчезновениями ученых могут стоять иностранные державы. И уверен, что если эти исчезновения связаны между собой, то несколько иностранных держав могут нести ответственность за похищения, шантаж, пытки и даже убийства ключевых лиц с целью получения секретов национальной безопасности Америки.

При этом в Белом доме заявили, что только "вероятно" рассмотрят этот вопрос. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что еще не разговаривала с соответствующими учреждениями по этому поводу. И неясно, сочтет ли администрация Дональда Трампа достаточно важными эти дела для исследования.