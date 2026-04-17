В США таинственно исчезают ученые, связанные с изучением НЛО: что за этим стоит, — Fox News

В Соединенных Штатах растет беспокойство из-за серии загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с космическими, ядерными и оборонными исследованиями. Некоторые из них имели доступ к чувствительной информации или были связаны с исследованиями НЛО.

В США за последние несколько лет зафиксирована серия смертей и исчезновений ученых, которые работали в сферах, связанных с космическими программами, ядерными технологиями и оборонными разработками, сообщили Fox News.

С 2023 года по меньшей мере восемь человек, преимущественно связанных с исследованиями космоса и ядерной науки, погибли или пропали без вести, некоторые при необъяснимых обстоятельствах. Некоторые были связаны с исследованиями НЛО. Отвечая на вопрос Питера Дуси из Fox News об этой тенденции в среду, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что администрация Трампа, вероятно, рассмотрит этот вопрос.

Відео дня

"Я не разговаривала с нашими соответствующими учреждениями по этому поводу. Я обязательно это сделаю, и мы предоставим вам ответ. Если это правда, то, конечно, это то, что, по моему мнению, это правительство и его администрация сочтут нужным исследовать. Так что позвольте мне сделать это за вас", — сказала Ливитт.

Среди зафиксированных случаев — смерть Майкла Дэвида Гикса 30 июля 2023 года, который работал в Лаборатории реактивного движения NASA и участвовал в проектах, связанных с исследованием астероидов и комет. Он работал над проектом космической программы "Тест перенаправления двойных астероидов" (DART), который был сосредоточен на понимании физических свойств астероидов и комет, а также на том, можно ли их перенаправить в космическом пространстве.

Также 4 июля 2024 года умер Фрэнк Майвальд, еще один ученый из того же учреждения, который занимался разработкой инструментов для будущих космических миссий. Он разработал критически важный инструмент для проекта под названием Surface Biology and Geology (SBG) — Visible to Shortwave Infrared (VSWIR), будущей миссии NASA по запуску спутника в космос и картографированию Земли. Чуть больше чем за год до смерти он работал над программой, которая поможет астронавтам во время космических миссий выявлять признаки жизни на других планетах, включая спутник Юпитера, Европу, спутник Сатурна, Энцелад и карликовую планету Цереру.

Моника Реза пропала без вести 22 июня 2025 года во время похода на горе Вотерман в Национальном лесу Анхелес в Калифорнии. Реза также работала в Лаборатории реактивного движения NASA аэрокосмическим инженером, руководя Группой обработки материалов лаборатории, которая сосредоточена на разработке новых материалов и передовых технологий производства космических аппаратов, специализируясь на массивных металлических стеклянных сплавах и аддитивном производстве металлов.

Мелисса Касиас пропала без вести 26 июня 2025 года. Она работала административным ассистентом в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, которая разрабатывала ядерное оружие для Манхэттенского проекта. В день исчезновения она отнесла обед для своей дочери и больше ее никто не видел.

Энтони Чавес исчез 8 мая 2025 года и также работал в Национальной лаборатории Лос-Аламоса до выхода на пенсию в 2017 году. Последний раз его видели, как он выходил из своего дома в Лос-Аламосе пешком, заперев машину во дворе. Он не взял с собой телефон, кошелек или ключи.

Стивен Гарсия пропал без вести 28 августа 2025 года в Альбукерке после того, как вышел из дома пешком, имея при себе только пистолет. Он работал в Канзас-Сити, где разрабатывается большинство неядерных компонентов, используемых для создания ядерного оружия. Он имел допуск к секретной информации абсолютной тайны.

Карл Грильмейр был известным ученым в Центре инфракрасной обработки и анализа Калифорнийского технологического института, который сотрудничает с Лабораторией реактивного движения NASA, предоставляя научное видение для максимизации открытий с помощью обсерваторий как в космосе, так и на земле. Он лично участвовал в проектах космических телескопов с NASA . Он был застрелен возле собственного дома.

Наконец, генерал-майор ВВС в отставке Уильям Нил Маккасленд, который пропал без вести: 27 февраля 2026 года, был бывшим командиром Исследовательской лаборатории ВВС и имел связи с Лос-Аламосской национальной лабораторией, как и Касиас и Гарсия. Сообщается, что он владел сверхсекретной информацией об НЛО. Он также исчез в Нью-Мексико. Он вышел из дома только с пистолетом, оставив телефон, ключи и очки.

Внимание привлекает тот факт, что некоторые из этих ученых работали над исследованием возможных форм жизни за пределами Земли или над технологиями, связанными с космическими полетами. Таким образом, сейчас речь идет о ряде отдельных случаев, которые могут иметь разные причины, однако их количество и характер заставляют внимательнее присмотреться к ситуации.

Напомним, что после смерти руководителя ядерной лаборатории в Лос-Аламосе в США у него обнаружили секретные файлы, связанные с исследованиями НЛО. В документах содержались материалы о неизвестных объектах и их возможных характеристиках.

Ранее мы также информировали, что в преддверии ожидаемого заявления президента США Дональд Трамп Белый дом запустил специальный сайт, посвященный теме инопланетян. Платформа была создана для публикации материалов и объяснений относительно НЛО и правительственных исследований.