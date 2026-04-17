"100% доказательства": у руководителя ядерной лаборатории в Лос-Аламосе после смерти нашли секретные файлы об НЛО

Высокопоставленный чиновник по кибербезопасности одной из самых засекреченных ядерных лабораторий США оставил после своей смерти ряд документов, указывающих на то, что американское правительство уже давно изучает НЛО.

В найденных файлах обнаружили внутренние меморандумы, научные отчеты и изображения, касающиеся неопознанных летательных объектов. Их нашли среди вещей бывшего руководителя отдела кибербезопасности в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), рассказало 16 апреля издание Daily Mail.

Сын чиновника, имя которого не выдают из соображений безопасности, перебирая вещи отца наткнулся на файлы, содержащие пометки "секретные аномалии". Впоследствии они попали в руки журналиста-расследователя Джереми Корбелла, который признался: информация в документах вызывает шок даже у него.

"Это настоящее научное исследование НЛО на секретном уровне в нашей армии", — подчеркнул он в комментарии изданию.

Сама лаборатория, которую возглавлял чиновник, связана с преданиями об НЛО прежде всего благодаря своей близости к "ядерному треугольнику" Нью-Мексико и сообщениям о наблюдении "зеленых огненных шаров" вблизи атомных объектов, что было зафиксировано в конце 1940-х годов. LANL связывают с наблюдением за атмосферой времен Холодной войны, секретными авиационными исследованиями и теориями заговора относительно изъятых технологий.

Лос-Аламосская национальная лаборатория США

Корбелл частично раскрыл эти данные в своей документальной ленте Sleeping Dog, выход которой запланирован на май этого года. Расследователь утверждает, что документы содержат протоколы правительственных заседаний на высоком уровне и научные исследования, связанные с системами движения НЛО.

В фильме Корбелл получает от Джонни (сына покойного чиновника) пакет, переполненный файлами, которые, как сообщается, происходят из LANL.

"Там также есть информация о наблюдении в России", — сообщил Джонни Корбеллу.

Среди файлов, которые показал расследователь журналистам, были загадочные летательные аппараты в форме тарелок, круги на полях и НЛО цилиндрической формы, десятки эскизов свидетелей и увеличенных фотографий, на которых были изображены неидентифицированные летательные объекты и тому подобное.

Трейлер документального фильма Sleeping Dog о секретных файлах по НЛО

Корбелл заявил, что он потратил годы на проверку подлинности материалов, прежде чем обсуждать их публично. Несмотря на то, что эти утверждения считаются сомнительными, это добавило еще один повод к росту волнения среди общественности вокруг секретности изучения НЛО.

