НЛО отключили ядерные ракеты США: бывший военный сделал шокирующее признание

Бывший офицер ВВС США, отвечавший за запуск ракет, подробно описал, как 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I были выведены из строя неизвестной силой, сумевшей прорвать всю защиту на авиабазе Мальмстром в штате Монтана в 1967 году во время "Холодной войны".

85-летний Роберт Салас, рассказал, что 16 и 24 марта 1967 года военные на базе сообщили о странных, быстро движущихся огнях в небе, которые могли мгновенно останавливаться и зависать в воздухе, а также излучали яркое красное свечение. И когда появился красный свет, по словам Саласа, американские межконтинентальные баллистические ракеты, спрятанные под землей, были выведены из строя, пишет Daily Mail.

Салас был этому свидетелем, так как он и еще один офицер были внутри подземной капсулы управления запуском ракетами. И по его словам, караульные были уверены, что огни в небе не были советскими самолетами, готовящимися к атаке. Они утверждали, что огни в небе передвигались совершенно бесшумно и резко разворачивались, зависая в воздухе.

Салас не поверил карульному, но получил еще один звонок от службы безопасности, сообщившей, что НЛО, зависшее прямо над главными воротами авиабазы ​​Мальмстром, излучает пульсирующий красноватый свет. В то время как другие объекты зависли прямо над ракетными шахтами.

Военная база "Мальстрем" в Монтане в 1960-х Фото: Wikipedia

"Внезапно раздался громкий звуковой сигнал, и мы знаем, что это значит. Это значит, что возникла проблема с одной из ракет. Мы посмотрели на табло, и действительно, одна из них перешла из зеленого состояния в красное. Запуск невозможен. Нет возможности запустить ракету", — сказал Салас.

"Очень скоро после этого, бинг, бинг, бинг, бинго, все 10 упали. Все они стали красными", - Салас приказал караульным осмотреть ракетные шахты, но НЛО уже улетел.

После инцидента сотрудники Управления специальных расследований ВВС (AFOSI) приказали Саласу и его командиру подписать строгие соглашения о неразглашении информации, угрожая тюремным заключением в случае, если они когда-либо будут обсуждать это событие.

Однако, спустя десятилетия, прочитав о подобном случае в общедоступной книге про НЛО, Салас решил поделиться своим опытом.

Инженеры компании Boeing, которым было поручено расследовать инцидент с ракетным комплексом, пришли к выводу, что внешний электромагнитный сигнал каким-то образом нарушил работу систем наведения и управления ракет, в частности, затронув устройство, называемое логическим соединителем, в каждой из них.

Несмотря на обнаружение вероятной причины, компания Boeing также отметила, что ни одно обычное устройство или испытание не могло одновременно повлиять на все 10 ракет, поскольку каждая ракета была размещена в отдельной шахте, предназначенной для блокирования электромагнитных помех.

"Они понятия не имели, как этот сигнал мог быть внедрен в каждую из ракет. Наша кабельная система была втройне экранирована от внешних электромагнитных помех", — пояснил Салас.

Ветеран ВВС заявил в подкасте Дэнни Джонса, что убежден в существовании разумных нечеловеческих цивилизаций, посетивших Землю и пытавшихся предотвратить Третью мировую войну, которая могла бы привести к ядерной катастрофе.

Салас заявил: "К нам прилетела другая цивилизация, которая обеспокоена тем, что мы уничтожим эту планету в результате ядерной войны , по многим причинам, некоторые из которых нам, вероятно, даже непонятны".

Официально Пентагон на протяжении десятилетий утверждает, что ничего подобного не существует. Нет никаких доказательств существования НЛО или внеземных существ, а также их посещения Земли.

Однако президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету обнародовать все правительственные документы, касающиеся поисков этих неопознанных летательных аппаратов, чтобы общественность могла самостоятельно изучить имеющиеся доказательства.

Напомним, в феврале исчез отставной военные армии США, который якобы "слишком много знал об НЛО". Генерал-майор ВВС Уильям Нил Маккасланд вышел из дома и не вернулся.