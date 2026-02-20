Тайны будут раскрыты: в США обнародуют правительственные документы об НЛО и внеземной жизни

Пентагон и другие профильные американские агентства начнут процесс идентификации и обнародования правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, в частности НЛО.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 19 февраля, анонсировал публичное раскрытие данных об НЛО и внеземной жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что, учитывая большой общественный интерес к этому вопросу, отдаст соответствующее поручение главе Министерства войны США Питу Гегсету и другим структурам.

"Учитывая огромный интерес, который проявляется к этому вопросу, я поручу министру обороны и другим соответствующим департаментам и ведомствам начать процесс идентификации и обнародования правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неидентифицированных воздушных явлений (UAP) и неидентифицированных летательных объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами", — отметил политик.

Стоит заметить, что это заявление прозвучало на фоне недавней публикации интервью бывшего главы США Барака Обамы журналисту Брайану Тайлеру Коэну. Во время разговора политик неожиданно рассказал, что пришельцы существуют, но он их никогда не видел. При этом Обама добавил, что "их не держат" в Зоне 51.

19 февраля журналисты спросили у Трампа относительно заявлений Обамы о пришельцах. Как передает Clash Report, на это президент США обвинил Обаму в якобы раскрытии секретной информации.

"Он разгласил секретную информацию. Он не должен был этого делать", — подчеркнул Трамп.

Сам политик при этом добавил, что не знает, существуют ли на самом деле пришельцы. Однако Обама, по его словам, "совершил большую ошибку", когда сделал подобное заявление.

Напомним, в январе издание Mirror рассказывало, что США могут рассекретить информацию об НЛО уже в 2026 году: на это указывают ряд факторов.

Также в январе издание Daily Mail сообщало, что над Зоной 51 в США заметили загадочный треугольный летательный аппарат, который напоминает НЛО.