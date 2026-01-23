В США рассекретят документы об НЛО: когда это произойдет

В 2026 году правительство США может обнародовать подлинные доказательства инопланетной активности. На вероятность этого указывают сразу несколько факторов.

К такому шагу власти могут подтолкнуть угрозы со стороны осведомителей, политическое давление и обновленные законы, пишет Mirror.

В беседе с журналистами эксперты говорят, что количество военных и сотрудников разведки, готовых дать публичные показания, достигло уровня, при котором сохранение секретности может оказаться невозможным.

Одним из факторов, который может ускорить обнародование этой информации, может стать документальный фильм "Эпоха раскрытия информации" (Disclosure), в котором рассказывается о 34 действующих и бывших сотрудниках правительства, армии и разведки США, утверждающих о многолетней операции по сокрытию информации.

Відео дня

Документальный фильм "Эпоха раскрытия информации" (Disclosure) произвел фурор

По словам режиссера Дэна Фараха, фильм "поставил этот вопрос непосредственно на стол президента Дональда Трампа", укрепив его давнее стремление рассекретить то, что известно властям о необъяснимых воздушных явлениях.

Кроме того, Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год требует проведения новых брифингов по инцидентам с НЛО, начиная с 2004 года, и расследования того, не были ли важные материалы чрезмерно засекречены или скрыты от парламентариев.

Сопоставляя эти два фактора, кинорежиссер и исследователь Марк Кристофер Ли уверен, что 2026 год будет "беспрецедентным" из-за усиления активности в Конгрессе, деятельности информаторов и культурных сдвигов, которые "создают непреодолимое давление на государственную секретность".

Дэвид Груш, бывший офицер разведки ВВС США, утверждает, что существуют секретные программы по поиску и обратному проектированию внеземных аппаратов, включая нечеловеческие "биологические препараты".

В фильме упоминается и госсекретарь Марко Рубио.

"У нас были неоднократные случаи, когда что-то действовало в воздушном пространстве над закрытыми ядерными объектами — и это не наше", – говорит он. Политик также утверждал, что президенты "действовали, исходя из необходимости знать" о подобных инцидентах.

Однако не все готовы к обнародованию этой информации. Например, Хелен Маккоу, бывший аналитик Банка Англии, уверена, что это может вызвать экономическую турбулентность.

"Правительство Соединенных Штатов, похоже, находится на полпути к многолетнему процессу рассекречивания и раскрытия информации о существовании технологически развитого нечеловеческого разума, ответственного за неопознанные аномальные явления (НАЗ). Возможно, нам придется признать существование силы или разума, превосходящего любое правительство", – считает она.

Маккоу не исключает, что раскрытие данных об НЛО может вызвать онтологический шок, то есть глубокое потрясение, вызванное внезапным крушением привычных представлений о реальности, идентичности или устройстве мира.

Напомним, буквально сегодня в США был замечен загадочный треугольный летательный аппарат.

Также сообщалось, что НЛО больше года летают над электростанцией в США.