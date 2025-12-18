НЛО больше года летают над электростанцией в США: что говорят власти

Шериф небольшого городка признался, что его смущает серия загадочных летающих объектов, которые уже более года пугают местных жителей его общины в Вайоминге. НЛО постоянно кружат над местной электростанцией.

В течение последних 13 месяцев над электростанцией Джима Бриджера и Красной пустыней округа Суитуотер регулярно наблюдались неопознанные летающие объекты, пишет Daily Mail.

В Вайминге постоянно видят загадочные летающие объекты

Пресс-секретарь шерифа округа Суитуотер Джон Гроссникл заявил, что над электростанцией постоянно видят НЛО и в последний раз они летали 13 декабря.

"Мы сделали все возможное, чтобы выяснить, что это такое, но никто не хочет давать нам ответы", — сказал он.

Местные жители настолько привыкли к странным явлениям, что в офис шерифа перестали поступать звонки по этому поводу.

Шериф даже говорит, что НЛО над электростанцией это уже "новая норма".

Відео дня

Он также отметил, что эти объекты находятся на высоте сотен метров, что их запуск с земли невозможным.

Примечательно, но НЛО ничем не угрожают электростанции или местным жителям, но шериф уже заверил, что если ситуация изменится, они будут готовы.

Первые сообщения о появлении дронов (или НЛО) в Суитуотере появились в тот момент, когда Нью-Джерси охватила массовая истерия из-за того, что дроны неоднократно освещали ночное небо.

По данным американских СМИ, частный подрядчик, по всей видимости, разгадал эту загадку, заявив на саммите армии США по беспилотным летательным аппаратам и их применению в Форт-Ракере в августе, что они запускали эти объекты для "проверки их возможностей".

По словам источника на саммите, сотрудник заявил, что нет необходимости раскрывать информацию о своей работе общественности, поскольку у него был частный государственный контракт.

Но округ Суитуотер в Вайоминге НЛО посещают очень часто.

Согласно статистике, собранной Управлением по чрезвычайным ситуациям штата, в период с 19 ноября по 13 декабря 2024 года в штате было зарегистрировано около 964 случаев наблюдения летающих объектов.

На первом брифинге для прессы второго срока президентства Трампа 28 января пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) разрешило использование беспилотников и что они не представляют угрозы национальной безопасности.

Затем ведомство ввело временный запрет на полеты дронов, но, поскольку случаи их обнаружения продолжались, предупредило, что против дронов, представляющих "непосредственную угрозу безопасности", может быть применена "смертельная сила".

Но что видят жители в Суитуотере – неизвестно. Часть жителей все-таки уверена, что это НЛО.

Напомним, ранее Фокус писал о наблюдениях за НЛО, которые в итоге стали легендами.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.