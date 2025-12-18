НЛО понад рік літають над електростанцією у США: що каже влада

Шериф невеликого містечка зізнався, що його бентежить серія загадкових літаючих об'єктів, які вже понад рік лякають місцевих жителів його громади у Вайомінгу. НЛО постійно кружляють над місцевою електростанцією.

Протягом останніх 13 місяців над електростанцією Джима Бріджера і Червоною пустелею округу Суїтуотер регулярно спостерігали непізнані літаючі об'єкти, пише Daily Mail.

У Ваймінгу постійно бачать загадкові літаючі об'єкти

Прессекретар шерифа округу Суїтуотер Джон Гросснікл заявив, що над електростанцією постійно бачать НЛО і востаннє вони літали 13 грудня.

"Ми зробили все можливе, щоб з'ясувати, що це таке, але ніхто не хоче давати нам відповіді", — сказав він.

Місцеві жителі настільки звикли до дивних явищ, що в офіс шерифа перестали надходити дзвінки з цього приводу.

Шериф навіть каже, що НЛО над електростанцією це вже "нова норма".

Він також зазначив, що ці об'єкти розташовані на висоті сотень метрів, що унеможливлює їхній запуск із землі.

Відео дня

Примітно, але НЛО нічим не загрожують електростанції або місцевим жителям, але шериф уже запевнив, що якщо ситуація зміниться, вони будуть готові.

Перші повідомлення про появу дронів (або НЛО) у Суїтуотері з'явилися в той момент, коли Нью-Джерсі охопила масова істерія через те, що дрони неодноразово висвітлювали нічне небо.

За даними американських ЗМІ, приватний підрядник, вочевидь, розгадав цю загадку, заявивши на саміті армії США з безпілотних літальних апаратів та їх застосування у Форт-Ракері в серпні, що вони запускали ці об'єкти для "перевірки їхніх можливостей".

За словами джерела на саміті, співробітник заявив, що немає необхідності розкривати інформацію про свою роботу громадськості, оскільки у нього був приватний державний контракт.

Але округ Суїтуотер у Вайомінгу НЛО відвідують дуже часто.

Згідно зі статистикою, зібраною Управлінням з надзвичайних ситуацій штату, у період із 19 листопада до 13 грудня 2024 року в штаті було зареєстровано близько 964 випадків спостереження літаючих об'єктів.

На першому брифінгу для преси другого терміну президентства Трампа 28 січня прес-секретар Керолайн Лівітт заявила, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) дозволило використання безпілотників і що вони не становлять загрози національній безпеці.

Потім відомство запровадило тимчасову заборону на польоти дронів, але, оскільки випадки їхнього виявлення тривали, попередило, що проти дронів, які становлять "безпосередню загрозу безпеці", може бути застосовано "смертельну силу".

Але що бачать жителі в Суїтуотері — невідомо. Частина жителів все-таки впевнена, що це НЛО.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про спостереження за НЛО, які в підсумку стали легендами.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.