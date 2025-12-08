"Спостереження" НЛО, які стали легендами: що говориться в секретних архівах (фото)

Велика Британія залишається однією з найбільш насичених "гарячих точок" спостережень НЛО у світі. Щороку жителі країни фіксують сотні незрозумілих об'єктів у небі. Дослідники вважають, що історія аномальних явищ тягнеться вже понад вісім десятиліть.

Попри офіційні заяви, що уряд "не проявляє інтересу" до дивної активності в небі, уфологи впевнені: за лаштунками все виглядає інакше. Їхню позицію підкріпили події 2008 року, коли Міністерство оборони розсекретило близько 60 000 документів, присвячених НЛО й аномальним явищам, які спостерігали військові та цивільні особи. Про це пише Mirror.

Згідно з новою програмою каналу Sky History, у Міністерства оборони Великої Британії зберігаються матеріали про зустрічі військовослужбовців з НЛО, починаючи ще з 1940-х років. Одне з найвідоміших спостережень відбулося 26 грудня 1980 року на базі Королівських ВПС, де розміщувалися американські солдати, в лісі Рендлшем. Незабаром після опівночі військовослужбовці на базі ВПС Вудбрідж, розташованій за 80 миль на північний схід від Лондона, засікли на своєму радарі дивний об'єкт.

"Льотчиків відправили на машині на розвідку, і вони натрапили на галявину, на якій знаходився цей потойбічний об'єкт, оточений світлом. Він злегка піднявся, потім відійшов назад і зник. Протягом наступних кількох ночей спостерігалося все більше і більше об'єктів. Весь цей епізод був описаний і зафіксований заступником командира бази, підполковником Чарльзом Холтом, що було вельми незвично", — розповів письменник Ендрю Коллінз, який пише на наукові та історичні теми.

Підполковник Чарльз Голт був одним із військовослужбовців, які стверджували, що бачили НЛО Фото: З відкритих джерел

Видання зазначає, що не менш загадковим залишається інцидент 1956 року. На авіабазі Бентуотерс британські офіцери спостерігали в небі п'ятнадцять об'єктів, що стрімко рухалися. Згідно з даними радарів, один із них розвивав швидкість до 6400 км/год, яка була неможливою для техніки того часу.

Чому влада десятиліттями мовчала про НЛО

Дослідники вважають, що коріння секретності сягає епохи Другої світової. Згідно з опублікованими документами, Вінстон Черчилль особисто заборонив поширювати інформацію про спостереження НЛО, побоюючись масової паніки серед населення. Однак одночасно він ініціював закриті державні програми з вивчення таких явищ.

"Опубліковані файли показують, що прем'єр-міністр Черчилль був проінформований про ці зустрічі під час Другої світової війни. Він побоювався, що будь-який витік інформації призведе до масової істерії та паніки серед населення. Він приховував кожне спостереження НЛО", — говорить дослідник НЛО і подкастер Ден Зеттерстром.

Об'єкт, що вийшов із моря: унікальні кадри

Йоркшир давно вважається одним із регіонів, де НЛО спостерігають найчастіше.

У 2020 році уфолог Пол Сінклер і його команда зафіксували на камеру об'єкт, який, за їхніми словами, вийшов із води Фото: SWNS

У 2020 році уфолог Пол Сінклер і його команда зафіксували на камеру об'єкт, який, за їхніми словами, вийшов із води, потім стрімко пролетів близько шести миль і знову пішов під поверхню моря. Схожі явища вони знімали щонайменше тричі.

"Ми побачили, як об'єкт піднімається з води. Я почав знімати. Уся послідовність подій зайняла близько 90 секунд. Ми оцінили швидкість, з якою об'єкт пролетів шість миль за 90 секунд, до того, як він, очевидно, розвернувся і впав у море. Таким чином, ми знаємо про об'єкт, який піднявся з води, пройшов шість миль і потім знову зник у морі", — розповів Пол Сінклер.

