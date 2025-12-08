"Наблюдения" НЛО, которые стали легендами: что говорится в секретных архивах (фото)

Великобритания остается одним из самых насыщенных "горячих точек" наблюдений НЛО в мире. Каждый год жители страны фиксируют сотни непонятных объектов в небе. Исследователи считают, что история аномальных явлений тянется уже больше восьми десятилетий.

Несмотря на официальные заявления, что правительство "не проявляет интереса" к странной активности в небе, уфологи уверены: за кулисами все выглядит иначе. Их позицию подкрепили события 2008 года, когда Министерство обороны рассекретило около 60 000 документов, посвященных НЛО и аномальным явлениям, наблюдавшимся военными и гражданскими лицами. Об этом пишет Mirror.

Согласно новой программе канала Sky History, у Министерства обороны Великобритании хранятся материалы о встречах военнослужащих с НЛО, начиная еще с 1940-х годов. Одно из самых известных наблюдений произошло 26 декабря 1980 года на базе Королевских ВВС, где размещались американские солдаты, в лесу Рендлшем. Вскоре после полуночи военнослужащие на базе ВВС Вудбридж, расположенной в 80 милях к северо-востоку от Лондона, засекли на своем радаре странный объект.

"Летчики были отправлены на машине на разведку и наткнулись на поляну, на которой находился этот потусторонний объект, окруженный светом. Он слегка поднялся, затем отошел назад и исчез. В течение следующих нескольких ночей наблюдалось все больше и больше объектов. Весь этот эпизод был описан и зафиксирован заместителем командира базы, подполковником Чарльзом Холтом, что было весьма необычно", — рассказал писатель Эндрю Коллинз, пишущий на научные и исторические темы.

Подполковник Чарльз Холт был одним из военнослужащих, утверждавших, что видели НЛО Фото: Из открытых источников

Издание отмечает, что не менее загадочным остается инцидент 1956 года. На авиабазе Бентуотерс британские офицеры наблюдали в небе пятнадцать стремительно движущихся объектов. Согласно данным радаров, один из них развивал скорость до 6400 км/ч, которая была невозможной для техники того времени.

Почему власти десятилетиями молчали о НЛО

Исследователи считают, что корни секретности уходят в эпоху Второй мировой. Согласно опубликованным документам, Уинстон Черчилль лично запретил распространять информацию о наблюдениях НЛО, опасаясь массовой паники среди населения. Однако одновременно он инициировал закрытые государственные программы по изучению таких явлений.

"Опубликованные файлы показывают, что премьер-министр Черчилль был проинформирован об этих встречах во время Второй мировой войны. Он опасался, что любая утечка информации приведет к массовой истерии и панике среди населения. Он скрывал каждое наблюдение НЛО", — говорит исследователь НЛО и подкастер Дэн Зеттерстром.

Объект, вышедший из моря: уникальные кадры

Йоркшир давно считается одним из регионов, где НЛО наблюдают наиболее часто.

В 2020 году уфолог Пол Синклер и его команда зафиксировали на камеру объект, который, по их словам, вышел из воды Фото: SWNS

В 2020 году уфолог Пол Синклер и его команда зафиксировали на камеру объект, который, по их словам, вышел из воды, затем стремительно пролетел около шести миль и снова ушел под поверхность моря. Похожие явления они снимали минимум трижды.

"Мы увидели, как объект поднимается из воды. Я начал снимать. Вся последовательность событий заняла около 90 секунд. Мы оценили скорость, с которой объект пролетел шесть миль за 90 секунд, до того, как он, по всей видимости, развернулся и упал в море. Таким образом, мы знаем об объекте, который поднялся из воды, прошел шесть миль и затем вновь исчез в море", — рассказал Пол Синклер.

