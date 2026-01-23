У США розсекретять документи про НЛО: коли це станеться

У 2026 році уряд США може оприлюднити справжні докази інопланетної активності. На ймовірність цього вказують одразу кілька чинників.

До такого кроку владу можуть підштовхнути погрози з боку інформаторів, політичний тиск і оновлені закони, пише Mirror.

У бесіді з журналістами експерти кажуть, що кількість військових і співробітників розвідки, готових дати публічні свідчення, досягла рівня, за якого збереження секретності може виявитися неможливим.

Одним із чинників, який може прискорити оприлюднення цієї інформації, може стати документальний фільм "Епоха розкриття інформації" (Disclosure), у якому розповідається про 34 чинних і колишніх співробітників уряду, армії та розвідки США, які стверджують про багаторічну операцію з приховування інформації.

Відео дня

Документальний фільм "Епоха розкриття інформації" (Disclosure) викликав фурор

За словами режисера Дена Фараха, фільм "поставив це питання безпосередньо на стіл президента Дональда Трампа", зміцнивши його давнє прагнення розсекретити те, що відомо владі про незрозумілі повітряні явища.

Крім того, Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік вимагає проведення нових брифінгів щодо інцидентів з НЛО, починаючи з 2004 року, і розслідування того, чи не були важливі матеріали надмірно засекреченими або прихованими від парламентаріїв.

Зіставляючи ці два фактори, кінорежисер і дослідник Марк Крістофер Лі впевнений, що 2026 рік буде "безпрецедентним" через посилення активності в Конгресі, діяльність інформаторів і культурні зрушення, які "створюють непереборний тиск на державну таємність".

Девід Груш, колишній офіцер розвідки ВПС США, стверджує, що існують секретні програми з пошуку і зворотного проєктування позаземних апаратів, включно з нелюдськими "біологічними препаратами".

У фільмі згадується і держсекретар Марко Рубіо.

"У нас були неодноразові випадки, коли щось діяло в повітряному просторі над закритими ядерними об'єктами — і це не наше", — каже він. Політик також стверджував, що президенти "діяли, виходячи з необхідності знати" про подібні інциденти.

Однак не всі готові до оприлюднення цієї інформації. Наприклад, Гелен Маккоу, колишній аналітик Банку Англії, впевнена, що це може спричинити економічну турбулентність.

"Уряд Сполучених Штатів, схоже, перебуває на півдорозі до багаторічного процесу розсекречення і розкриття інформації про існування технологічно розвиненого нелюдського розуму, відповідального за непізнані аномальні явища (НАЗ). Можливо, нам доведеться визнати існування сили або розуму, що перевершує будь-який уряд", — вважає вона.

Маккоу не виключає, що розкриття даних про НЛО може викликати онтологічний шок, тобто глибоке потрясіння, спричинене раптовим крахом звичних уявлень про реальність, ідентичність або устрій світу.

Нагадаємо, буквально сьогодні у США було помічено загадковий трикутний літальний апарат.

Також повідомлялося, що НЛО понад рік літають над електростанцією в США.