Таємниці буде розкрито: у США оприлюднять урядові документи про НЛО та позаземне життя

Пентагон та інші профільні американські агентства розпочнуть процес ідентифікації та оприлюднення урядових документів, які стосуються інопланетного та позаземного життя, зокрема НЛО.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 19 лютого, анонсував публічне розкриття даних про НЛО та позаземне життя. Про це повідомило агентство Reuters.

Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social написав, що, зважаючи на великий суспільний інтерес до цього питання, віддасть відповідне доручення главі Міністерства війни США Піту Гегсету та іншим структурам.

"З огляду на величезний інтерес, який виявляється до цього питання, я доручу міністру оборони та іншим відповідним департаментам і відомствам розпочати процес ідентифікації та оприлюднення урядових документів, що стосуються інопланетного та позаземного життя, неідентифікованих повітряних явищ (UAP) та неідентифікованих літальних об'єктів (НЛО), а також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими надзвичайно складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями", — зазначив політик.

Варто зауважити, що ця заява пролунала на тлі нещодавньої публікації інтерв'ю колишнього глави США Барака Обами журналісту Браяну Тайлеру Коену. Під час розмови політик несподівано розповів, що прибульці існують, але він їх ніколи не бачив. При цьому Обама додав, що "їх не тримають" у Зоні 51.

19 лютого журналісти запитали у Трампа щодо заяв Обами про прибульців. Як передає Clash Report, на це президент США звинуватив Обаму у нібито розкритті секретної інформації.

"Він розголосив секретну інформацію. Він не мав цього робити", — наголосив Трамп.

Сам політик при цьому додав, що не знає, чи насправді існують прибульці. Однак Обама, за його словами, "скоїв велику помилку", коли зробив подібну заяву.

Нагадаємо, у січні видання Mirror розповідало, що США можуть розсекретити інформацію про НЛО вже у 2026 році: на це вказують низка чинників.

Також у січні видання Daily Mail повідомляло, що над Зоною 51 у США помітили загадковий трикутний літальний апарат, який нагадує НЛО.