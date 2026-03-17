НЛО відключили ядерні ракети США: колишній військовий зробив шокуюче зізнання

Колишній офіцер ВПС США, який відповідав за запуск ракет, докладно описав, як 20 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman I були виведені з ладу невідомою силою, яка зуміла прорвати весь захист на авіабазі Мальмстром у штаті Монтана 1967 року під час "Холодної війни".

85-річний Роберт Салас, розповів, що 16 і 24 березня 1967 року військові на базі повідомили про дивні вогні в небі, що швидко рухалися, могли миттєво зупинятися і зависати в повітрі, а також випромінювали яскраве червоне світіння. І коли з'явилося червоне світло, за словами Саласа, американські міжконтинентальні балістичні ракети, заховані під землею, були виведені з ладу, пише Daily Mail.

Салас був цьому свідком, оскільки він і ще один офіцер були всередині підземної капсули управління запуском ракетами. І за його словами, вартові були впевнені, що вогні в небі не були радянськими літаками, які готуються до атаки. Вони стверджували, що вогні в небі пересувалися абсолютно безшумно і різко розверталися, зависаючи в повітрі.

Салас не повірив карульному, але отримав ще один дзвінок від служби безпеки, яка повідомила, що НЛО, що зависло прямо над головними воротами авіабази Мальмстром, випромінює пульсуюче червонувате світло. У той час як інші об'єкти зависли прямо над ракетними шахтами.

Військова база "Мальстрем" у Монтані в 1960-х Фото: Wikipedia

"Раптово пролунав гучний звуковий сигнал, і ми знаємо, що це означає. Це означає, що виникла проблема з однією з ракет. Ми подивилися на табло, і справді, одна з них перейшла із зеленого стану в червоний. Запуск неможливий. Немає можливості запустити ракету", — сказав Салас.

"Дуже скоро після цього, бінг, бінг, бінг, бінго, всі 10 впали. Усі вони стали червоними", — Салас наказав вартовим оглянути ракетні шахти, але НЛО вже полетів.

Після інциденту співробітники Управління спеціальних розслідувань ВПС (AFOSI) наказали Саласу і його командиру підписати суворі угоди про нерозголошення інформації, погрожуючи тюремним ув'язненням у разі, якщо вони коли-небудь обговорюватимуть цю подію.

Однак, через десятиліття, прочитавши про подібний випадок у загальнодоступній книзі про НЛО, Салас вирішив поділитися своїм досвідом.

Інженери компанії Boeing, яким було доручено розслідувати інцидент із ракетним комплексом, дійшли висновку, що зовнішній електромагнітний сигнал якимось чином порушив роботу систем наведення та управління ракет, зокрема, зачепивши пристрій, який називають логічним з'єднувачем, у кожній із них.

Попри виявлення ймовірної причини, компанія Boeing також зазначила, що жоден звичайний пристрій або випробування не міг одночасно вплинути на всі 10 ракет, оскільки кожна ракета була розміщена в окремій шахті, призначеній для блокування електромагнітних перешкод.

"Вони й гадки не мали, як цей сигнал міг бути впроваджений у кожну з ракет. Наша кабельна система була втричі екранована від зовнішніх електромагнітних перешкод", — пояснив Салас.

Ветеран ВПС заявив у подкасті Денні Джонса, що переконаний в існуванні розумних нелюдських цивілізацій, які відвідали Землю і намагалися запобігти Третій світовій війні, яка могла б призвести до ядерної катастрофи.

Салас заявив: "До нас прилетіла інша цивілізація, яка занепокоєна тим, що ми знищимо цю планету внаслідок ядерної війни, з багатьох причин, деякі з яких нам, ймовірно, навіть незрозумілі".

Офіційно Пентагон протягом десятиліть стверджує, що нічого подібного не існує. Немає жодних доказів існування НЛО або позаземних істот, а також їхнього відвідування Землі.

Однак президент США Дональд Трамп доручив міністрові оборони Піту Гегсету оприлюднити всі урядові документи, що стосуються пошуків цих невпізнаних літальних апаратів, щоб громадськість могла самостійно вивчити наявні докази.

