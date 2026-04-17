"100% докази": у керівника ядерної лабораторії в Лос-Аламосі після смерті знайшли секретні файли про НЛО

Високопоставлений чиновник з кібербезпеки однієї з найзасекреченіших ядерних лабораторій США залишив після своєї смерті низку документів, що вказують на те, що американський уряд вже давно вивчає НЛО.

У знайдених файлах виявили внутрішні меморандуми, наукові звіти та зображення, що стосуються непізнаних літальних об'єктів. Їх знайшли серед речей колишнього керівника відділу кібербезпеки у Лос-Аламоській національній лабораторії (LANL), розповіло 16 квітня видання Daily Mail.

Син чиновника, ім'я якого не видають з міркувань безпеки, перебираючи батькові речі натрапив на файли, що містили позначки "секретні аномалії". Згодом вони потрапили до рук журналіста-розслідувача Джеремі Корбелла, який зізнався: інформація у документах викликає шок навіть у нього.

"Це справжнє наукове дослідження НЛО на секретному рівні в нашій армії", — наголосив він у коментарі виданню.

Сама лабораторія, яку очолював посадовець, пов'язана з переказами про НЛО насамперед завдяки своїй близькості до "ядерного трикутника" Нью-Мексико та повідомленням про спостереження "зелених вогняних куль" поблизу атомних об'єктів, що було зафіксовано наприкінці 1940-х років. LANL пов’язують із спостереженням за атмосферою часів Холодної війни, секретними авіаційними дослідженнями та теоріями змови щодо вилучених технологій.

Лос-Аламоська національна лабораторія США

Корбелл частково розкрив ці дані у своїй документальній стрічці Sleeping Dog, вихід якої запланований на травень цього року. Розслідувач стверджує, що документи містять протоколи урядових засідань на високому рівні та наукові дослідження, пов'язані з системами руху НЛО.

У фільмі Корбелл отримує від Джонні (сина покійного посадовця) пакунок, переповнений файлами, які, як повідомляється, походять з LANL.

"Там також є інформація про спостереження в Росії", — повідомив Джонні Корбеллу.

Серед файлів, які показав розслідувач журналістам, були загадкові літальні апарати у формі тарілок, круги на полях та НЛО циліндричної форми, десятки ескізів свідків та збільшених фотографій, на яких були зображені неідентифіковані літальні об’єкти тощо.

Трейлер документального фільму Sleeping Dog про секретні файли щодо НЛО

Корбелл заявив, що він витратив роки на перевірку справжності матеріалів, перш ніж обговорювати їх публічно. Попри те, що ці твердження вважаються сумнівними, це додало ще один привід до зростання хвилювання серед громадськості довкола секретності вивчення НЛО.

