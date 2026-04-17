В США таємниче зникають вчені, пов'язані з вивченням НЛО: що за цим стоїть, — Fox News

У Сполучених Штатах зростає занепокоєння через серію загадкових смертей і зникнень науковців, пов’язаних із космічними, ядерними та оборонними дослідженнями. Деякі з них мали доступ до чутливої інформації або були пов’язані з дослідженнями НЛО.

У США за останні кілька років зафіксовано серію смертей і зникнень учених, які працювали у сферах, пов’язаних із космічними програмами, ядерними технологіями та оборонними розробками, повідомили Fox News.

З 2023 року щонайменше вісім людей, переважно пов'язаних з дослідженнями космосу та ядерної науки, загинули або зникли безвісти, деякі за незрозумілих обставин. Деякі були пов'язані з дослідженнями НЛО. Відповідаючи на запитання Пітера Дусі з Fox News про цю тенденцію в середу, прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що адміністрація Трампа, ймовірно, розгляне це питання.

"Я не розмовляла з нашими відповідними установами з цього приводу. Я обов’язково це зроблю, і ми надамо вам відповідь. Якщо це правда, то, звичайно, це те, що, на мою думку, цей уряд та його адміністрація вважатимуть за потрібне дослідити. Тож дозвольте мені зробити це за вас", – сказала Лівітт.

Серед зафіксованих випадків – смерть Майкла Девіда Гікса 30 липня 2023 року, який працював у Лабораторії реактивного руху NASA і брав участь у проєктах, пов’язаних із дослідженням астероїдів і комет. Він працював над проектом космічної програми «Тест перенаправлення подвійних астероїдів» (DART), який був зосереджений на розумінні фізичних властивостей астероїдів і комет, а також на тому, чи можна їх перенаправити в космічному просторі.

Також 4 липня 2024 року помер Френк Майвальд, ще один науковець із тієї ж установи, який займався розробкою інструментів для майбутніх космічних місій. Він розробив критично важливий інструмент для проєкту під назвою Surface Biology and Geology (SBG) – Visible to Shortwave Infrared (VSWIR), майбутньої місії NASA з запуску супутника в космос та картографування Землі. Трохи більше ніж за рік до смерті він працював над програмою, яка допоможе астронавтам під час космічних місій виявляти ознаки життя на інших планетах, включаючи супутник Юпітера, Європу, супутник Сатурна, Енцелад та карликову планету Цереру.

Моніка Реза зникла безвісти 22 червня 2025 року під час походу на горі Вотерман у Національному лісі Анхелес у Каліфорнії. Реза також працювала у Лабораторії реактивного руху NASA аерокосмічним інженером, керуючи Групою обробки матеріалів лабораторії, яка зосереджена на розробці нових матеріалів та передових технологій виробництва космічних апаратів, спеціалізуючись на масивних металевих скляних сплавах та адитивному виробництві металів.

Мелісса Касіас зникла безвісти 26 червня 2025 року. Вона працювала адміністративним асистентом у Лос-Аламоській національній лабораторії в Нью-Мексико, яка розробляла ядерну зброю для Манхеттенського проекту. У день зникнення вона віднесла обід для своєї доньки і більше її ніхто не бачив.

Ентоні Чавес зник 8 травня 2025 року також працював у Національній лабораторії Лос-Аламоса до виходу на пенсію у 2017 році. Востаннє його бачили, як він виходив зі свого будинку в Лос-Аламосі пішки, замкнувши машину на подвір’ї. Він не взяв із собою телефон, гаманець чи ключі.

Стівен Гарсія зник безвісти 28 серпня 2025 року в Альбукерке після того, як вийшов з дому пішки, маючи при собі лише пістолет. Він працював у Канзас-Сіті, де розробляється більшість неядерних компонентів, що використовуються для створення ядерної зброї. Він мав допуск до секретної інформації абсолютної таємниці.

Карл Грільмейр був відомим науковцем у Центрі інфрачервоної обробки та аналізу Каліфорнійського технологічного інституту, який співпрацює з Лабораторією реактивного руху NASA, надаючи наукове бачення для максимізації відкриттів за допомогою обсерваторій як у космосі, так і на землі. Він особисто брав участь у проектах космічних телескопів з NASA . Його застрелили біля власного будинку.

Нарешті, генерал-майор ВПС у відставці Вільям Ніл Маккасленд, який зник безвісти: 27 лютого 2026 року, був колишнім командиром Дослідницької лабораторії ВПС і мав зв'язки з Лос-Аламоською національною лабораторією, як і Касіас і Гарсія. Повідомляється, що він володів надсекретною інформацією про НЛО. Він також зник у Нью-Мексико. Він вийшов з дому лише з пістолетом, залишивши телефон, ключі та окуляри.

Увагу привертає той факт, що деякі з цих учених працювали над дослідженням можливих форм життя за межами Землі або над технологіями, пов’язаними з космічними польотами. Таким чином, наразі йдеться про низку окремих випадків, які можуть мати різні причини, однак їхня кількість і характер змушують уважніше придивитися до ситуації.

Нагадаємо, що після смерті керівника ядерної лабораторії в Лос-Аламосі у США в нього виявили секретні файли, пов’язані з дослідженнями НЛО. У документах містилися матеріали про невідомі об’єкти та їх можливі характеристики.

Раніше ми також інформували, що напередодні очікуваної заяви президента США Дональд Трамп Білий дім запустив спеціальний сайт, присвячений темі інопланетян. Платформа була створена для публікації матеріалів і пояснень щодо НЛО та урядових досліджень.