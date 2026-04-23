Пілоти робили селфі: у Південній Кореї зіткнулися два винищувачі F-15K

Інцидент стався ще 2021 року. Але тепер одному з пілотів наказано відшкодувати частину збитків у розмірі 600 000 доларів, завданих винищувачу.

Військово-повітряні сили Південної Кореї вибачилися за зіткнення двох винищувачів у повітрі 2021 року, за день після того, як аудитори заявили, що пілоти робили селфі та знімали те, що відбувалося, на відео під час польоту, і поклали на них відповідальність за аварію, повідомляє The Guardian.

За словами аудиторів, пілот-ведений намагався записати відео, щоб зафіксувати свій останній політ у складі підрозділу, різко набираючи висоту і здійснюючи крен без дозволу, щоб поліпшити ракурс камери, тоді як інший пілот знімав відео з ведучого літака.

Коли літаки наблизилися, обидва екіпажі спробували ухилитися, але хвіст веденого зачепив крило ведучого літака, заподіявши збитків приблизно на 880 мільйонів вон (600 000 доларів). Ніхто не постраждав.

"Ми щиро перепрошуємо громадськість за занепокоєння, спричинене аварією, що сталася 2021 року", — заявив представник ВПС на пресконференції. Представник додав, що одного з пілотів, які брали участь в інциденті, відсторонили від польотів, він дістав суворі дисциплінарні стягнення і відтоді звільнився з армії.

Вибачення послідували за опублікованим звітом Державної ради з аудиту та інспекції, в якому було встановлено, що незаплановані маневри для особистого відеознімання призвели до зіткнення двох винищувачів F-15K під час групового польоту недалеко від міста Тегу в грудні 2021 року.

Аудиторська комісія поклала основну відповідальність на пілота-відомого, але також розкритикувала військово-повітряні сили за слабкий контроль над відеозйомкою в польоті в той час, зобов'язавши пілота відшкодувати близько десятої частини витрат на ремонт.

