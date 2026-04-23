Пилоты делали селфи: в Южной Корее столкнулись два истребителя F-15K

Инцидент произошел еще в 2021 году. Но теперь одному из пилотов предписано возместить часть ущерба в размере 600 000 долларов, причиненного истребителю.

Военно-воздушные силы Южной Кореи принесли извинения за столкновение двух истребителей в воздухе в 2021 году, спустя день после того, как аудиторы заявили, что пилоты делали селфи и снимали происходящее на видео во время полета, и возложили на них ответственность за аварию, сообщает The Guardian.

По словам аудиторов, пилот-ведомый пытался записать видео, чтобы запечатлеть свой последний полет в составе подразделения, резко набирая высоту и совершая крен без разрешения, чтобы улучшить ракурс камеры, в то время как другой пилот снимал видео с ведущего самолета.

Когда самолеты приблизились, оба экипажа попытались уклониться, но хвост ведомого задел крыло ведущего самолета, причинив ущерб примерно на 880 миллионов вон (600 000 долларов). Никто не пострадал.

"Мы приносим искренние извинения общественности за беспокойство, вызванное аварией, произошедшей в 2021 году", — заявил представитель ВВС на пресс-конференции. Представитель добавил, что один из пилотов, участвовавших в инциденте, был отстранен от полетов, получил строгие дисциплинарные взыскания и с тех пор уволился из армии.

Извинения последовали за опубликованным отчетом Государственного совета по аудиту и инспекции, в котором было установлено, что незапланированные маневры для личной видеосъемки привели к столкновению двух истребителей F-15K во время группового полета недалеко от города Тэгу в декабре 2021 года.

Аудиторская комиссия возложила основную ответственность на пилота-ведомого, но также раскритиковала военно-воздушные силы за слабый контроль над видеосъемкой в ​​полете в то время, обязав пилота возместить около десятой части затрат на ремонт.

Напомним, во время войны в Иране был сбит американский истребитель и армии США пришлось провести целую операцию, чтобы спасти пилотов.

Также Фокус рассказывал о F-15E Strike Eagle, самом быстром истребителе в армии США.