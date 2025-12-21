2,5 Маха за 4 секунды: почему "старый" F-15E выигрывает гонку у новейших истребителей F-35

США не потеряли ни одного истребителя F-15E Strike Eagle в воздушном бою. Между тем F-15, созданный 45 лет назад и без стелс-характеристик, сбивал МиГи и "Миражи". Китай на сегодня имеет Shenyang J-11 со скоростью 2,5 Маха. Почему Strike Eagle может помочь Вашингтону получить преимущество над Пекином?

Фокус перевел статью "Забудьте о F-22 или F-35: F-15E Strike Eagle — самый быстрый истребитель США" колумниста и бывшего военнослужащего армии США Стива Балестриери для портала 19fortyfive. Автор объяснил, почему самолет, созданный 45 лет назад, превышает своих преемников, которые незаметны для радаров, но медленнее.

F-15E Strike Eagle лишен стелс-характеристик, но все же имеет одно важное преимущество: это самый быстрый истребитель в арсенале США. Его послужной список не имеет себе равных: семейство F-15 может похвастаться 104 сбитыми самолетами противника и нулевыми потерями.

Новый вариант самолета, F-15EX Eagle II, развивает эту концепцию дальше с помощью системы управления "fly-by-wire", современной авионики, огромной полезной нагрузки и потенциала для РЭБ, которые могут сделать этот "бомбовоз" без стелс-технологий незаменимым в противостоянии с Китаем.

F-15E Strike Eagle остается самым быстрым истребителем США

Истребители предназначены для полетов на сверхзвуковых скоростях, уклонения от обнаружения радарами и применения современного оружия. Современные истребители оснащены стелс-технологиями, интеллектуальными датчиками, а иногда и искусственным интеллектом. Эти функции помогают летчикам быстро идентифицировать врагов и первыми наносить удары.

Соединенные Штаты лидируют в мире истребительных технологий. F-22 Raptor и F-35 Lightning II остаются самыми технологически продвинутыми истребителями на сегодня.

Однако скорость не менее важна — а самым быстрым истребителем в арсенале США остается F-15E Strike Eagle.

Знакомьтесь: F-15E Strike Eagle

F-15E Strike Eagle — двухместный истребитель двойного назначения для выполнения миссий "воздух-воздух" и "воздух-земля". Набор авионики и электронных систем дает F-15E возможность вести боевые действия на малых высотах, в любое время суток и при любых погодных условиях.

На борту самолета находятся два члена экипажа: летчик и офицер систем вооружения. В отличие от предыдущих моделей F-15, предназначенных для боев в воздухе, модель "E" является истребителем двойного назначения. Самолет способен прорваться к цели на большом расстоянии, уничтожить наземные позиции противника и с боем вернуться обратно.

Силовая установка F-15E

F-15E оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney F100-PW-220 или 229, в которых применяются передовые цифровые технологии для повышения производительности.

Летчик F-15E могут разгоняться от малого газа до максимальной тяги с форсажем менее чем за четыре секунды, что на 40% быстрее, чем с предыдущей системой управления двигателем.

Стремительный разгон двигателя означает ускоренный взлет и более четкую реакцию при маневрировании. Двигатели F100-PW-220 могут развивать тягу 22679 кг/с, а двигатели F100-PW-229 в совокупности — 26308 кг/с. Максимальная скорость F-15E составляет 2,5 Маха, или 3000 км в час.

Для сравнения, максимальная скорость F-35 Lightning II составляет 1,6 Маха, а F-22 Raptor, хотя и невероятно быстрый, немного уступает Strike Eagle, развивая скорость 2,2 Маха.

Соотношение тяги к массе F-15E Strike Eagle варьируется в зависимости от конкретной конфигурации и загрузки, но в различных условиях составляет от 1,17:1 до 1,30:1. При конфигурации "воздух-воздух" это соотношение составляет около 1,28:1; с форсажем и полной загрузкой оно может достигать максимума 1,30:1. Такое высокое соотношение дает самолету возможность вертикального ускорения и обеспечивает превосходную маневренность.

Конструкция и дизайн F-15E позволяют ему соперничать с F-22 и F-35 в задачах по обеспечению превосходства в воздухе и наземных ударах, при которых решающими становятся возможности самолета на больших высотах и скоростях.

Выдающиеся боевые достижения F-15

F-15 имеет выдающиеся достижения в воздушных боях: 104 победы при нулевых потерях. Это преимущество обусловлено его превосходными характеристиками, мощными двигателями, передовой авионикой и ракетами "воздух-воздух".

Во время операции "Буря в пустыне" F-15 одержал 36 из 41 победы США в воздушных боях, сбив, в частности, МиГ-29, МиГ-25 и Mirage F1. Соединенные Штаты также с большим успехом применяли свой парк F-15 в конфликтах на Ближнем Востоке в 2000-х и 2010-х годах.

Хотя ни один F-15 не был сбит в воздушном бою, некоторые были потеряны в результате наземных обстрелов или аварий, но в целом рекорд самолета остается непревзойденным. ВВС планируют сохранить F-15 в своем парке на долгие годы, уже разрабатывая F-15EX Eagle II.

F-15 EX Eagle II

Eagle II будет нести огромную полезную нагрузку, включая до 22 ракет "воздух-воздух", что поможет ему выполнять как воздушные, так и наземные миссии.

Ключевые усовершенствования включают систему "fly-by-wire", модернизированную кабину с сенсорными дисплеями и расширенные возможности РЭБ. Модернизированная версия разработана как экономичное дополнение к стелс-самолетам, таким как F-35.

F-15EX Eagle II имеет максимальную скорость 2,5 Маха на большой высоте, хотя в более ранних отчетах указывалась максимальная скорость 2,9 Маха.

Алекс Холлингс из Air Power всегда был надежным источником информации о военных самолетах. Он предлагает несколько сценариев, в которых F-15EX мог бы достичь успеха в потенциальной войне против современных китайских средств ПВО.

Хотя F-15EX не является стелс-самолетом, Холлингс считает, что F-15EX может заменить E/A-18 Growler — ВМС как раз прекращают производство Growler в 2027 году.

"EA-18G Growler ВМС США имеет 9 узлов подвески для оружия, топливных баков и приманок. Он может взлететь с 8 тоннами оружия и оборудования, подвешенного под ним, — пишет Холлингс, — Eagle II имеет 12 узлов подвески, которые потенциально могут использоваться для таких систем (хотя их количество может быть увеличено до 23 для других видов вооружения), и он способен подняться в воздух с потрясающим количеством боеприпасов и оборудования весом 13,3 тонны", — добавляет он.

В июне 2024 года компания Boeing заявила, что рассматривает возможность интеграции новых подвесных контейнеров радиоэлектронного подавления (Next Generation Jammer Pods) из Growler в Eagle II, чтобы превратить истребитель в платформу для РЭБ. Таким образом, Eagle II сможет не только проникать в спорное воздушное пространство, но и повышать выживаемость дружественных самолетов.

Об авторе

Стив Балестриери — колумнист National Security. Он служил в армии США в звании унтерофицера и ворент-офицера спецподразделения. Помимо статей на тему обороны, он пишет о NFL для сайта PatsFans.com и входит в Профессиональную ассоциацию футбольных журналистов Америки (PFWA).