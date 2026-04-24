Не висловлює думку Великої Британії: Трампу не сподобалася промова принца Гаррі про Україну та США

Перебуваючи в Києві, герцог Сассекський закликав США зробити більше для України і виконати свої зобов'язання. А президент США заявив, що це він "говорить від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі".

Дональд Трамп заявив, що Гаррі "не висловлює думку Великої Британії" після коментарів принца про роль США у війні в Україні, повідомляє Sky News.

Герцог Сассекський виступив із промовою в Києві

"Але я дуже ціную його пораду", — додав він.

Потім Трамп запитав: "Як у нього справи? Як його дружина? Передайте їй, будь ласка, мій привіт".

Герцог Сассекський у Києві не згадував Трампа на ім'я, він сказав: "Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії. Не тільки через свою міць, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані".

"Зараз настав момент для американського лідерства, момент для Америки, щоб показати, що вона здатна виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання — не з доброчинності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", — сказав принц Гаррі, виступаючи в Києві, та назвав себе "солдатом, який розуміє, що таке служіння", та другом України, який вважає, що "світ не повинен звикати до цієї війни або ставати байдужим до її наслідків".

Критика на адресу Гаррі з боку президента США пролунала всього за кілька днів до прибуття короля Чарльза до США з державним візитом, присвяченим 250-річчю незалежності Америки.

Очікується, що Чарльз і королева Камілла 27 квітня вирушать у чотириденну поїздку, під час якої зустрінуться з президентом США і першою леді Меланією Трамп.

У рамках візиту Чарльз також виступить перед Конгресом, візьме участь у державній вечері та заходах, присвячених 25-й річниці терактів 11 вересня.

Дональд Трамп, який останніми тижнями різко критикував сера Кіра Стармера й уряд Великої Британії у зв'язку з війною в Ірані, заявив, що візит членів королівської сім'ї може "абсолютно" налагодити відносини між двома країнами.

Нагадаємо, Фокус розповідав про візит принца Гаррі до Києва і про його виступ у Києві, який так обурив президента США.

Гаррі, герцог Сассекський, 23 квітня 2026 року прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він приїхав нічним поїздом і заявив, що хоче нагадати світові про війну в Україні та підтримати українців.