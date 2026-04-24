Не выражает мнение Великобритании: Трампу не понравилась речь принца Гарри об Украине и США

Находясь в Киеве, герцог Сассекский призвал США сделать больше для Украины и выполнить свои обязательства. А президент США заявил, что это он "говорит от имени Великобритании больше, чем принц Гарри".

Дональд Трамп заявил, что Гарри "не выражает мнение Великобритании" после комментариев принца о роли США в войне на Украине, сообщает Sky News.

Герцог Сассекский выступил с речью в Киеве

"Но я очень ценю его совет", — добавил он.

Затем Трамп спросил: "Как у него дела? Как его жена? Передайте ей, пожалуйста, мой привет".

Герцог Сассекский в Киеве не упоминал Трампа по имени, он сказал: "Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории. Не только из-за своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены".

"Сейчас настал момент для американского лидерства, момент для Америки, чтобы показать, что она способна выполнять свои международные договорные обязательства — не из благотворительности, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности", - сказал принц Гарри, выступая в Киеве и назвал себя "солдатом, понимающим, что такое служение" и другом Украины, который считает, что "мир не должен привыкать к этой войне или становиться равнодушным к ее последствиям".

Відео дня

Критика в адрес Гарри со стороны президента США прозвучала всего за несколько дней до прибытия короля Чарльза в США с государственным визитом, посвященным 250-летию независимости Америки.

Ожидается, что Чарльз и королева Камилла 27 апреля отправятся в четырехдневную поездку, в ходе которой встретятся с президентом США и первой леди Меланией Трамп.

В рамках визита Чарльз также выступит перед Конгрессом, примет участие в государственном ужине и мероприятиях, посвященных 25-й годовщине терактов 11 сентября.

Дональд Трамп, который в последние недели резко критиковал сэра Кира Стармера и правительство Великобритании в связи с войной в Иране, заявил, что визит членов королевской семьи может "абсолютно" наладить отношения между двумя странами.

Гарри, герцог Сассекский, 23 апреля 2026 года прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он приехал ночным поездом и заявил, что хочет напомнить миру о войне в Украине и поддержать украинцев.