Війна в Ірані: Венс засумнівався в чесності Пентагону, деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Міністерство війни занижує масштаби скорочення запасів американських ракет, які використовувалися для війни в Ірані.

Він неодноразово ставив під сумнів достовірність інформації, наданої Пентагоном, на закритих зустрічах, повідомляє The Atlantic з посиланням на обізнані джерела.

Венс також висловлював занепокоєння з приводу доступності деяких ракетних систем під час обговорень із президентом Дональдом Трампом. Він упевнений, що наслідки різкого скорочення запасів боєприпасів можуть бути катастрофічними.

Використання у війні з Іраном ключових видів зброї, включно з перехоплювачами, що захищають від іранських ракет, і наступальною зброєю, як-от ракети "Томагавк" і "Joint Air-to-Surface Standoff", призвело до серйозного дефіциту, який підриває здатність Америки вести майбутні війни, незважаючи на зусилля зі швидкого виробництва заміни.

Віцепрезидент вважає, що в разі нестачі боєприпасів у війні з Іраном американським військам доведеться використовувати ці запаси, призначені для захисту Тайваню від Китаю, Південної Кореї від Північної Кореї і Європи від Росії.

Радники Венса в коментарі журналу наголосили, що побоювання віцепрезидент подає як власну думку, а не як звинувачення в бік Пентагону.

За даними аналітичного центру Center for Strategic and International Studies, США вже, можливо, витратили понад половину своїх довоєнних запасів чотирьох ключових видів боєприпасів.

Своєю чергою, міністр війни Піт Хегстет і генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, публічно заявляли, що запаси американської зброї досить великі, а збитки, завдані Ірану за вісім тижнів боїв, — "катастрофічні".

Водночас деякі люди в оточенні Венса вважають, що бравада Хегсета з приводу успіхів в Ірані надто позитивна, що вводить в оману. Його слова часто повторює сам Трамп, рапортуючи про військові перемоги.

Дональд Трамп часто заявляє про військові успіхи в Ірані, виходячи зі слів Піта Хегсета

Джерела ресурсу констатують, що позитивні заяви керівників Пентагону являють собою в кращому разі неповну картину. Згідно з внутрішніми оцінками, Іран зберігає дві третини своїх ВПС, основну частину ракетних пускових установок і більшу частину невеликих швидкохідних катерів, які можуть встановлювати міни і створювати перешкоди руху суден в Ормузькій протоці.

Ба більше, Тегеран щодня повертає до ладу все більше пускових установок. За словами людей, знайомих з оцінками, приблизно половина з них знову доступна, і полагодити їх вдалося завдяки двотижневому перемир'ю, оголошеному Трампом.

Шон Парнелл, представник Пентагону, заявив, що Гегсет та інші керівники оборонного відомства США "послідовно надають президенту повну, неупереджену картину". Генерал Кейн же куди більш точний, акуратний і всебічний в оцінці ефективності військових операцій.

