Война в Иране: Вэнс усомнился в честности Пентагона, детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Министерство войны занижает масштабы сокращения запасов американских ракет, которые использовались для войны в Иране.

Он неоднократно ставил под сомнение достоверность информации, предоставленной Пентагоном, на закрытых встречах, сообщает The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

Вэнс также выражал обеспокоенность по поводу доступности некоторых ракетных систем в ходе обсуждений с президентом Дональдом Трампом. Он уверен, что последствия резкого сокращения запасов боеприпасов могут быть катастрофическими.

Использование в войне с Ираном ключевых видов оружия, включая перехватчики, защищающие от иранских ракет, и наступательное оружие, такое как ракеты "Томагавк" и "Joint Air-to-Surface Standoff", привело к серьезному дефициту, который подрывает способность Америки вести будущие войны, несмотря на усилия по быстрому производству замены.

Вице-президент считает, что в случае нехватки боеприпасов в войне с Ираном американским войскам придется использовать эти запасы, предназначенные для защиты Тайваня от Китая, Южной Кореи от Северной Кореи и Европы от России.

Советники Вэнса в комментарии журналу подчеркнули, что опасения вице-президент подает как собственное мнение, а не как обвинение в сторону Пентагона.

По данным аналитического центра Center for Strategic and International Studies, США уже, возможно, израсходовали более половины своих довоенных запасов четырех ключевых видов боеприпасов.

В свою очередь министр войны Пит Хегстет и генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, публично заявляли, что запасы американского оружия достаточно велики, а ущерб, нанесенный Ирану за восемь недель боев, — "катастрофический".

Вместе с тем некоторые люди в окружении Вэнса считают, что бравада Хегсета по поводу успехов в Иране чересчур позитивна, что вводит в заблуждение. Его слова часто повторяет сам Трамп, рапортуя о военных победах.

Дональд Трамп часто заявляет о военных успехах в Иране, исходя из слов Пита Хегсета Фото: The White House

Источники ресурса констатируют, что позитивные заявления руководителей Пентагона представляют собой в лучшем случае неполную картину. Согласно внутренним оценкам, Иран сохраняет две трети своих ВВС, основную часть ракетных пусковых установок и большую часть небольших быстроходных катеров, которые могут устанавливать мины и создавать помехи движению судов в Ормузском проливе.

Более того, Тегеран ежедневно возвращает в строй все больше пусковых установок. По словам людей, знакомых с оценками, примерно половина из них снова доступна, и починить их удалось благодаря двухнедельному перемирию, объявленному Трампом.

Шон Парнелл, представитель Пентагона, заявил, что Хегсет и другие руководители оборонного ведомства США "последовательно предоставляют президенту полную, непредвзятую картину". Генерал Кейн же куда более точен, аккуратен и всесторонен в оценке эффективности военных операций.

