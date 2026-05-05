Сепаратизм у Канаді: у штаті Альберта хочуть провести референдум

У штаті Альберта заявили в понеділок, що офіційно представили майже 302 000 підписів, щоб спробувати ініціювати референдум про вихід провінції зі складу Канади.

Групі було необхідно зібрати 178 000 підписів, щоб змусити провінцію розглянути питання про проведення такого голосування. Питання про вихід зі складу Канади може бути винесено на загальнопровінційне голосування вже в жовтні, оскільки прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт заявила, що підтримає цей крок, якщо буде зібрано і перевірено достатню кількість імен, пише Politico.

Сепаратисти штату Альберта хочуть відокремитися від Канади

Сміт також заявила, що особисто не підтримує вихід багатої нафтою провінції зі складу Канади.

Позитивний результат голосування не призведе до автоматичної незалежності. Необхідно буде провести переговори з федеральним урядом, і, за словами Даніеля Беланда, професора політології в Університеті Макгілла в Монреалі, деякі корінні народи, які вже використовують суди для запобігання референдуму про незалежність, будуть використовувати й інші інстанції, включно з судами, щоб зірвати саму ідею незалежності.

Мітч Сильвестр, голова організації Stay Free Alberta, прибув у понеділок до офісу Виборчої комісії Альберти в Едмонтоні на чолі колони із семи вантажівок, щоб доставити списки.

"Цей день — історична подія в історії Альберти, — сказав Сильвестр. — Це перший крок до наступного кроку — ми пройшли третій раунд і тепер вийшли у фінал Кубка Стенлі".

Він сказав, що більшість документів перевіряли п'ять разів для підтвердження підписів.

Понад 300 прихильників зібралися, розмахуючи прапором провінції і скандуючи "Альберта сильна".

Однак цього тижня петиція може зіткнутися з іще однією перешкодою, оскільки очікується, що суддя в Едмонтоні, Альберта, ухвалить рішення за судовим позовом, поданим групою корінних народів Альберти, які стверджують, що відокремлення Альберти порушить договірні права.

Деякі сепаратисти хочуть у США

Сміт звинуватила попередні федеральні ліберальні уряди в ухваленні законів, які обмежують можливості Альберти з видобутку та експорту нафти, що, за її словами, коштувало провінції мільярди доларів. Вона також заявила, що не хоче, щоб федеральний уряд втручався у справи провінції.

Федеральний уряд прем'єр-міністра Марка Карні поки не відреагував на подію.

Беланд, професор політології в Університеті Макгілла, заявив, що референдум, найімовірніше, закінчиться поразкою. Бо за його підрахунками, лише близько 30% населення хочуть відокремитися від Канади.

"Марк Карні справді популярний, навіть в Альберті. Прагнення до незалежності з боку деяких жителів Альберти виникло ще до його прем'єрства і пов'язане з економічними, фіскальними та політичними невдоволеннями з приводу, здавалося б, несправедливого ставлення федерального уряду до Альберти", — сказав він.

Особливо часто сепаратизм у штаті Альберта проявлявся в 1980-ті, але й тоді все залишилося як і раніше.

