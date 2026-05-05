Сепаратизм в Канаде: в штате Альберта хотят провести референдум

В штате Альберта заявили в понедельник, что официально представили почти 302 000 подписей, чтобы попытаться инициировать референдум о выходе провинции из состава Канады.

Группе было необходимо собрать 178 000 подписей, чтобы заставить провинцию рассмотреть вопрос о проведении такого голосования. Вопрос о выходе из состава Канады может быть вынесен на общепровинциальное голосование уже в октябре, поскольку премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что поддержит этот шаг, если будет собрано и проверено достаточное количество имен, пишет Politico.

Смит также заявила, что лично не поддерживает выход богатой нефтью провинции из состава Канады.

Положительный результат голосования не приведет к автоматической независимости. Необходимо будет провести переговоры с федеральным правительством, и, по словам Даниэля Беланда, профессора политологии в Университете Макгилла в Монреале, некоторые коренные народы, которые уже используют суды для предотвращения референдума о независимости, будут использовать и другие инстанции, включая суды, чтобы сорвать саму идею независимости.

Митч Сильвестр, глава организации Stay Free Alberta, прибыл в понедельник в офис Избирательной комиссии Альберты в Эдмонтоне во главе колонны из семи грузовиков, чтобы доставить списки.

"Этот день — историческое событие в истории Альберты, — сказал Сильвестр. — Это первый шаг к следующему шагу — мы прошли третий раунд и теперь вышли в финал Кубка Стэнли".

Он сказал, что большинство документов перепроверялись пять раз для подтверждения подписей.

Более 300 сторонников собрались, размахивая флагом провинции и скандируя "Альберта сильна".

Однако на этой неделе петиция может столкнуться с еще одним препятствием, поскольку ожидается, что судья в Эдмонтоне, Альберта, вынесет решение по судебному иску, поданному группой коренных народов Альберты, которые утверждают, что отделение Альберты нарушит договорные права.

Смит обвинила предыдущие федеральные либеральные правительства в принятии законов, которые ограничивают возможности Альберты по добыче и экспорту нефти, что, по ее словам, обошлось провинции в миллиарды долларов. Она также заявила, что не хочет, чтобы федеральное правительство вмешивалось в дела провинции.

Федеральное правительство премьер-министра Марка Карни пока не отреагировало на произошедшее.

Беланд, профессор политологии в Университете Макгилла, заявил, что референдум, скорее всего, закончится поражением. Потому что по его подсчетам, всего около 30% населения хотят отделиться от Канады.

"Марк Карни действительно популярен, даже в Альберте. Стремление к независимости со стороны некоторых жителей Альберты возникло еще до его премьерства и связано с экономическими, фискальными и политическими недовольствами по поводу, казалось бы, несправедливого отношения федерального правительства к Альберте", — сказал он.

Особенно часто сепаратизм в штате Альберта проявлялся в 1980-е, но и тогда все осталось по-прежнему.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы Канада стала штатом США.