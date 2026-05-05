Парламент відправив у відставку уряд Румунії: деталі

Уряд румунського ліберального прем'єр-міністра Іліє Боложана був розпущений парламентом 5 травня шляхом вотуму недовіри. Його ініціювали 254 депутати і сенатори від Соціал-демократичної партії (PSD), Альянсу за об'єднання румунів (AUR) і "Мир — Румунія понад усе".

Це сталося після того, як найбільша партія правлячої коаліції, соціал-демократи (PSD), відкликала свою підтримку реформаторського політика і своїх міністрів, повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією видання, соціал-демократи неодноразово конфліктували з Болояном, чиї заходи жорсткої економії, спрямовані на скорочення найбільшого бюджетного дефіциту в Європейському союзі, викликали невдоволення їхніх виборців.

Крім того, в PSD стиль управління прем'єр-міністра назвали "презирливим" по відношенню до партнерів по коаліції.

Вотум недовіри під назвою "Зупиніть "план Боложана" з руйнування економіки, зубожіння населення і шахрайського продажу державних активів" на момент внесення підписали 254 депутати, хоча для його ухвалення потрібно було всього 233 голоси.

5 травня за нього проголосували 281 депутат. Представники правлячої коаліції, включно з НЛП, Союзом за порятунок Румунії та Демократичним союзом угорців Румунії, були присутні, але не голосували. На момент оголошення результатів у залі пленарного засідання не залишилося жодного члена уряду.

Згідно зі статтею 110 Конституції, уряд відправляється у відставку в день відкликання вотуму недовіри, виданого парламентом. Кабмін, термін повноважень якого закінчився, тільки виконує необхідні дії з управління державними справами до присяги членів нового уряду.

"Уряд повалено. Закінчилися десять місяців, протягом яких так звані проєвропейці не принесли нічого, окрім: податків, війни та злиднів", — написав у соцмережі Х лідер ультранаціоналістичної партії AUR Джордже Сіміон ще до того, як було завершено підрахунок голосів.

Напередодні голосування президент Румунії Нікушор Дан, який виступає за ЄС, запевнив, що країна збереже свою прозахідну орієнтацію і продовжить реформи попри складні політичні дискусії. Наразі він має розпочати консультації щодо нового прем'єр-міністра.

