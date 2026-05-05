Парламент отправил в отставку правительство Румынии: детали

Правительство румынского либерального премьер-министра Илие Боложана было распущено парламентом 5 мая путем вотума недоверия. Он был инициирован 254 депутатами и сенаторами от Социал-демократической партии (PSD) Альянсом за объединение румын (AUR) и "Мир — Румыния прежде всего".

Это произошло после того, как крупнейшая партия правящей коалиции, социал-демократы (PSD), отозвала свою поддержку реформаторского политика и своих министров, сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, социал-демократы неоднократно конфликтовали с Болояном, чьи меры жесткой экономии, направленные на сокращение крупнейшего бюджетного дефицита в Европейском союзе, вызвали недовольство их избирателей.

Кроме того, в PSD стиль управления премьер-министра назвали "презренным" по отношению к партнерам по коалиции.

Вотум недоверия под названием "Остановите "план Боложана" по разрушению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственных активов" на момент внесения подписали 254 депутата, хотя для его принятия нужно было всего 233 голоса.

5 мая за него проголосовали 281 депутат. Представители правящей коалиции, включая НЛП, Союз за спасение Румынии и Демократический союз венгров Румынии, присутствовали, но не голосовали. На момент объявления результатов в зале пленарного заседания не осталось ни одного члена правительства.

Согласно статье 110 Конституции, правительство отправляется в отставку в день отзыва вотума недоверия, выданного парламентом. Кабмин, срок полномочий которого истек, только выполняет необходимые действия по управлению государственными делами до присяги членов нового правительства.

"Правительство свергнуто. Закончились десять месяцев, в течение которых так называемые проевропейцы не принесли ничего, кроме: налогов, войны и нищеты", — написал в соцсети Х лидер ультранационалистической партии AUR Джордже Симион еще до того, как был завершен подсчет голосов.

Накануне голосования президент Румынии Никушор Дан, выступающий за ЕС, заверил, что страна сохранит свою прозападную ориентацию и продолжит реформы несмотря на сложные политические дискуссии. Сейчас он должен начать консультации по поводу новрго премьер-министра.

