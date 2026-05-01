"Пленки Миндича": Умеров и Миндич обсуждали замену правительства и министра обороны

В записях разговоров Тимура Миндича и тогдашнего министра обороны Рустема Умерова от 8 июля 2025 года говорится о возможных кадровых изменениях в правительстве, в частности кандидатов на должности премьера и главы Минобороны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, со ссылкой на фрагменты разговоров.

По его словам, собеседники обсуждали состав Кабмина накануне изменений, которые произошли 17 июля 2025 года, а также кандидатов на ключевые должности.

На записях Миндич и Умеров вспоминают премьера Дениса Шмыгаля и обсуждают возможных преемников в Минобороны. В частности, речь идет о различных кандидатурах, которые оценивают по лояльности и способности принимать решения.

"Он не наш человек, не предан ничему, у него свои интересы", — сказал Миндич об одном из кандидатов.

Также собеседники рассматривали варианты назначений в Кабмине, в частности возможность повышения отдельных должностных лиц до уровня вице-премьера. В одном из эпизодов Миндич предлагает на пост первого вице-премьера кого-то из чиновников по имени Михаил, без упоминания фамилии.

Отдельно обсуждали еще одного кандидата, которого, по контексту, связывают с тогдашним министром внутренних дел. В то же время собеседники скептически оценивают отдельные варианты, отмечая, что некоторые из кандидатов могут не справиться с управлением.

В записях также звучит критика возможного будущего состава правительства. Миндич заявляет, что команда может быть слабой, и добавляет, что "экономикой никто не будет заниматься".

Разговор состоялся на фоне активных обсуждений изменений в исполнительной власти, включая замену правительства и кадровые решения в секторе обороны. Записи показывают, что вопросы назначений обсуждались неформально между участниками разговора.

Миндичгейт — что известно

29 апреля журналисты "Украинской правды" обнародовали часть так называемых "пленок Миндича" — записей разговоров, якобы сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича в рамках дела "Мидас". В материалах, которые озвучил журналист-расследователь Михаил Ткач, упоминаются обсуждения государственных контрактов, финансирования оборонных проектов и взаимодействия с чиновниками.

На фоне этой публикации Общественный антикоррупционный совет при Минобороны призвал немедленно отстранить Рустема Умерова с должности секретаря СНБО. В ОАР МОУ заявили, что видят признаки возможных злоупотреблений в связях между Умеровым, подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем и оборонной компанией Fire Point.

Отдельно в совете указали на риски для самой Fire Point. Если юридически подтвердится связь компании с Миндичем, который находится под санкциями, предприятие может потерять право поставлять продукцию для Сил обороны. В ГАР МОУ предложили провести аудит контрактов и ценообразования, а также рассмотреть возможность частичной национализации компании.

После этого Fire Point обратилась в НАБУ с просьбой проверить подлинность записей и предоставить материалы, где упоминается компания. В предприятии заявили, что Миндич не является и никогда не был ее владельцем или бенефициаром, а распространение непроверенной информации вредит репутации и выполнению оборонных контрактов.

Пресс-служба Рустема Умерова в ответ заявила, что подлинность и полноту записей должны установить правоохранители. Там также отметили, что он уже давал объяснения следователям в ноябре 2025 года.