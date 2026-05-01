"Плівки Міндіча": Умєров та Міндіч обговорювали заміну уряду і міністра оборони

У записах розмов Тимура Міндіча та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова від 8 липня 2025 року йдеться про можливі кадрові зміни в уряді, зокрема кандидатів на посади прем’єра та глави Міноборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, з посиланням на фрагменти розмов.

За його словами, співрозмовники обговорювали склад Кабміну напередодні змін, які відбулися 17 липня 2025 року, а також кандидатів на ключові посади.

На записах Міндіч і Умєров згадують прем’єра Дениса Шмигаля та обговорюють можливих наступників у Міноборони. Зокрема, йдеться про різні кандидатури, які оцінюють за лояльністю та здатністю ухвалювати рішення.

"Він не наша людина, не відданий нічому, у нього свої інтереси", — сказав Міндіч про одного з кандидатів.

Також співрозмовники розглядали варіанти призначень у Кабміні, зокрема можливість підвищення окремих посадовців до рівня віцепрем’єра. В одному з епізодів Міндіч пропонує на пост першого віцепрем’єра когось з посадовців на ім’я Михайло, без згадки прізвища.

Окремо обговорювали ще одного кандидата, якого, за контекстом, пов’язують із тодішнім міністром внутрішніх справ. Водночас співрозмовники скептично оцінюють окремі варіанти, зазначаючи, що деякі з кандидатів можуть не впоратися з управлінням.

У записах також звучить критика можливого майбутнього складу уряду. Міндіч заявляє, що команда може бути слабкою, і додає, що "економікою ніхто не буде займатися".

Розмова відбулася на тлі активних обговорень змін у виконавчій владі, включно із заміною уряду та кадровими рішеннями в секторі оборони. Записи демонструють, що питання призначень обговорювалися неформально між учасниками розмови.

Міндічгейт — що відомо

29 квітня журналісти "Української правди" оприлюднили частину так званих "плівок Міндіча" — записів розмов, нібито зроблених у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча в межах справи "Мідас". У матеріалах, які озвучив журналіст-розслідувач Михайло Ткач, згадуються обговорення державних контрактів, фінансування оборонних проєктів і взаємодії з посадовцями.

На тлі цієї публікації Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала негайно відсторонити Рустема Умєрова з посади секретаря РНБО. У ГАР МОУ заявили, що бачать ознаки можливих зловживань у зв’язках між Умєровим, підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем і оборонною компанією Fire Point.

Окремо у раді вказали на ризики для самої Fire Point. Якщо юридично підтвердиться зв’язок компанії з Міндічем, який перебуває під санкціями, підприємство може втратити право постачати продукцію для Сил оборони. У ГАР МОУ запропонували провести аудит контрактів і ціноутворення, а також розглянути можливість часткової націоналізації компанії.

Після цього Fire Point звернулася до НАБУ з проханням перевірити автентичність записів і надати матеріали, де згадується компанія. У підприємстві заявили, що Міндіч не є і ніколи не був її власником або бенефіціаром, а поширення неперевіреної інформації шкодить репутації та виконанню оборонних контрактів.

Пресслужба Рустема Умєрова у відповідь заявила, що автентичність і повноту записів мають встановити правоохоронці. Там також зазначили, що він уже надавав пояснення слідчим у листопаді 2025 року.