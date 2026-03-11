Румыния может принять участие в войне с Ираном: США хотят разместить войска на авиабазе страны, — СМИ

Румыния может оказаться втянутой в войну на Ближнем Востоке после запроса Соединенных Штатов разместить дополнительные военные силы на ее территории. Речь идет об использовании авиабазы Когелничану на востоке страны, откуда американские самолеты могут участвовать в боевых операциях против Ирана.

Румынский командующий резерва в отставке Санду Валентин Матею объяснил в комментарии Digi24, что развертывание американских военных самолетов и подразделений на территории Румынии может иметь серьезные политические и юридические последствия. По его словам, если техника, которая базируется в стране, будет участвовать в боевых действиях, это может означать фактическое участие Бухареста в войне.

На запрос введения американских военных самолетов и войск в Румынию в контексте войны на Ближнем Востоке, ответ Бухарест даст после заседания CSAT (Высший совет национальной обороны Румынии) в среду.

"Я исхожу из реальности. Сейчас, хотя они могут летать с дозаправкой из Соединенных Штатов, американские бомбардировщики B1 летают с базы Фэрфорд в Великобритании в Иран и выполняют там боевые задачи. Естественно, мы можем говорить о развертывании в Румынии либо самолетов-заправщиков в воздухе, либо боевых самолетов. И в тот момент, когда они действуют непосредственно с нашей территории, мы являемся сопричастной стороной. Политическое решение, естественно, будет иметь соответствующий вес. Но с военной точки зрения, расстояние от Ирана до Бухареста составляет половину расстояния между Ираном и Великобританией", — отметил Матею.

Относительно того, чего ожидать от Ирана в этой ситуации, Матею заявил, что Иран может ответить на удары против государств, которые он считает причастными к войне с ним. Тегеран уже заявил, что нанесет удар по любому государству, которое окажется втянутым в конфликт, или если атака против Ирана будет осуществлена с его баз, или если самолеты, которые бомбардируют Иран, пролетают через его воздушное пространство.

"Но мы также должны видеть другую сторону. У нас есть стратегический партнер — мы всегда подчеркивали нашу дружбу с Соединенными Штатами, и друг в беде познается", — подытожил Матею.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал американского лидера Дональда Трампа о риске начала Третьей мировой войны. Он говорил, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке может перерасти в глобальный конфликт, в частности из-за возможной поддержки Ирана со стороны России.

