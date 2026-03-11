Румунія може взяти участь у війні з Іраном: США хочуть розмістити війська на авіабазі країни, — ЗМІ

Румунія може опинитися втягнутою у війну на Близькому Сході після запиту Сполучених Штатів розмістити додаткові військові сили на її території. Йдеться про використання авіабази Когелнічану на сході країни, звідки американські літаки можуть брати участь у бойових операціях проти Ірану.

Румунський командувач резерву у відставці Санду Валентин Матею пояснив у коментарі Digi24, що розгортання американських військових літаків і підрозділів на території Румунії може мати серйозні політичні та юридичні наслідки. За його словами, якщо техніка, яка базується в країні, братиме участь у бойових діях, це може означати фактичну участь Бухареста у війні.

На запит введення американських військових літаків та військ до Румунії в контексті війни на Близькому Сході, відповідь Бухарест дасть після засідання CSAT (Вища рада національної оборони Румунії) у середу.

"Я виходжу з реальності. Наразі, хоча вони можуть літати з дозаправкою зі Сполучених Штатів, американські бомбардувальники B1 літають з бази Ферфорд у Великій Британії до Ірану та виконують там бойові завдання. Природньо, ми можемо говорити про розгортання в Румунії або літаків-заправників у повітрі, або бойових літаків. І в той момент, коли вони діють безпосередньо з нашої території, ми є співвоюючою стороною. Політичне рішення, природно, матиме відповідну вагу. Але з військової точки зору, відстань від Ірану до Бухареста становить половину відстані між Іраном та Великою Британією", — зазначив Матею.

Щодо того, чого очікувати від Ірану в цій ситуації, Матею заявив, що Іран, може відповісти на удари проти держав, які він вважає причетними до війни з ним. Тегеран вже заявив, що завдасть удару по будь-якій державі, яка опиниться втягнутою в конфлікт, або якщо атака проти Ірану буде здійснена з її баз, або якщо літаки, які бомбардують Іран, пролітають через її повітряний простір.

"Але ми також повинні бачити іншу сторону. У нас є стратегічний партнер — ми завжди підкреслювали нашу дружбу зі Сполученими Штатами, і друг у скруті пізнається", — підсумував Матею.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше попереджав американського лідера Дональда Трампа про ризик початку Третьої світової війни. Він казав, що ескалація бойових дій на Близькому Сході може перерости у глобальний конфлікт, зокрема через можливу підтримку Ірану з боку Росії.

Раніше ми також інформували, що румунські прикордонники затримали 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув кордон на мотодельтаплані. Після приземлення на території Румунії чоловіка затримали, а правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.